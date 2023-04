Gandhi en het Mogolrijk verwijderd uit Indiase lesboeken

De saffranisering van de Indiase geschiedenis, zo wordt het herschrijven van de schoolboeken in India genoemd. Saffraan staat voor de kleur van de hindoes. Dat is de kleur van de regerende BJP-partij van premier Narendra Modi met zijn hindoe-nationalistische politiek.

In de nieuwe edities voor lagere en middelbare scholen sneuvelt het gelijkheidsbeginsel tussen de verschillende volken in India, vooral de rol van moslims in de historie wordt sterk gereduceerd. Ook de wereldberoemde Mahatma Gandhi moet het ontgelden. De Indiase geschiedenis over de oudheid waar hindoevorsten en mythes een belangrijke rol speelden krijgt een veel grotere plaats in de lesboeken.

Gandhi, de voorvechter van de onafhankelijkheid van India van de Britse koloniale macht, streed ook voor de eenheid van het land met een gelijkwaardige rol voor moslims en hindoes. Iets waar Modi en zijn BJP niets van moeten hebben. Gandhi’s visie op een multi-etnisch en religieus divers India is nu niet meer terug te vinden, evenals de verschillende moordpogingen op hem, waarbij de laatste in 1948 slaagde. De moordenaar Nathuram Godse werd indertijd in verband gebracht met de extreem militante hindoe-organisatie, Rashitriya Swaayamsevak Sangh (RSS), die daarom in de ban werd gedaan. Dit verbod is uit de syllabi verdwenen, waarschijnlijk omdat Modi in zijn jonge jaren betrokken was bij de RSS en de organisatie steeds meer gelieerd is aan zijn partij de BJP.

Schoolkinderen gekleed en gekapt als Mahatma Gandhi. Beeld AFP

‘Rationalisering van de schoolboeken’

In India worden de schoolboeken samengesteld onder toezicht van het staatsorgaan de Nationale raad voor Onderwijs, Research en Training (NCERT). De Raad verdedigt alle wijzigingen als ‘rationalisering van de schoolboeken’. Het zou tijdens de covidpandemie voor leerlingen, die vanuit huis lessen volgden tijdens de lockdown, veel te veel stof zijn geweest. Nu de coronagolf voorbij is, en de boeken nu pas verschijnen, is het geen reden voor de NCERT om de nieuwe controversiële leerstof in te trekken.

De belangrijke periode van het Mogolrijk tussen 1526 en 1761, waarbij islamitische sultans India regeerden, is grotendeels geschrapt. Het is een periode geweest van grote culturele, kunstzinnige en architectonische ontwikkelingen. Deze uitingen zijn nog steeds te zien in het hedendaagse India. Het was een ook een tijd waarin islam en hindoeïsme in synergie de cultuur verrijkten.

De nieuwe lesboeken leggen de nadruk op de verworvenheden van de Vedische cultuur, van 1500 tot 500 jaar voor de christelijke jaartelling, die het fundament legde voor het hindoeïsme. De geschiedenis van de sultanaten wordt hiermee vervangen.

Heftige rellen

Ook de heftige rellen uit 2002 in de deelstaat Gujarat, waar de huidige premier Modi indertijd minister-president was, zijn uit de annalen verwijderd. Modi werd medeplichtig gehouden aan de aanvallen op de moslimgemeenschappen waarbij zeker duizend mensen omkwamen.

Het herschrijven van de geschiedenis valt niet erg goed bij historici, maar ook bij de belangrijkste oppositiepartij, de Congrespartij van Rahul Gandhi (geen familie van Mahatma Gandhi). “Je kunt de waarheid in boeken veranderen, maar je kunt de geschiedenis van een land niet vervalsen”, zei de voorzitter van de Congrespartij Mallikarjun Karge in een reactie.

Toch wordt gevreesd dat een hele nieuwe generatie opgroeit met de vereenzelviging van India met het hindoeïsme en niet met een land dat is ontstaan en opgebouwd uit vele culturen en religies. Het is een voorbode voor etnische conflicten, zo wordt gevreesd.

