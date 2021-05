Gaat Trump de cel in? New York start strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke misdaden

De Trump Organization, de paraplu voor de meeste zakelijke activiteiten van oud-president Donald Trump, is het onderwerp geworden van een strafrechtelijk onderzoek door de staat New York. Dat maakte een woordvoerder van openbaar aanklager Letitia James bekend, zonder veel verdere details te verstrekken.

Maar uit eerdere dagvaardingen is wel duidelijk dat het onderzoek zich richt op boekhoudfraude bij de organisatie. Zo zou de waarde van sommige bezittingen expres te hoog of te laag zijn aangeslagen, om financieel voordeel te behalen.

Die dagvaardingen werden verstuurd in het kader van een civiel onderzoek door de staat New York, dat in 2019 van start ging. Dat is nu dus opgeschaald. Een civiele procedure wordt meestal gevoerd als de ene private partij een andere private partij benadeeld heeft, en kan uitmonden in schadevergoedingen of boetes. Maar bij een strafrechtelijk onderzoek bestaat het vermoeden dat er misdaden zijn gepleegd, die ook tot gevangenisstraffen zouden kunnen leiden.

Of het uiteindelijk tot aanklachten komt, is nog niet duidelijk. Maar dat de onderzoekers nu met gevangenisstraffen kunnen dreigen, maakt wel dat het makkelijker wordt om medewerking te krijgen van lagere werknemers binnen de Trump Organization. Vaak werken zulke onderzoeken ‘van beneden naar boven’. Een lager geplaatst persoon in de organisatie wordt iets ten laste gelegd, maar krijgt een gunstige behandeling als hij of zij belastende verklaringen aflegt over personen hoger in de organisatie.

Belastingaangiftes van Trump

De staat New York gaat in het strafrechtelijke onderzoek samenwerken met de districtsaanklager van Manhattan in de stad New York, die al langer bezig was met een strafrechtelijk onderzoek tegen de Trump Organization. In het kader van dat onderzoek probeerde de districtsaanklager, Cyrus Vance Jr, al heel lang de belastingaangiftes van Trump te pakken te krijgen. De advocaten van Trump vochten heel hard om dat tegen te houden, maar tevergeefs: het Hooggerechtshof bepaalde onlangs dat New York acht jaar aan persoonlijke en zakelijke aangiften van Trump in mag zien.

De Trump Tower is niet meer het officiële woonadres van oud-president Trump. Die is nu ingezetene van Florida. Beeld AFP

Dat de staat New York zich nu in dat onderzoek mengt, betekent dat er meer onderzoekscapaciteit beschikbaar komt. Daarbij is de continuïteit van het onderzoek gewaarborgd, want Vance Jr. stelt zich later dit jaar niet herkiesbaar.

Politiek gemotiveerde heksenjacht

Vanuit de Trump Organization kwam nog geen officiële reactie, maar bij eerdere stappen in het onderzoek luidde de reactie meestal dat het onderzoek een politiek gemotiveerde heksenjacht door een Democratische aanklager was.

Letitia James is inderdaad een Democrate, maar eentje die er ook niet voor terugdeinst om belangrijke partijvrienden onder de loep te nemen. Ze opende ook al enkele onderzoeken tegen de Democratische gouverneur van New York, Andrew Cuomo, vanwege seksueel wangedrag en vanwege het persoonlijk gebruik van gemeenschapsgeld.

Behalve de twee onderzoeken in New York die zijn organisatie op de korrel nemen, loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Donald Trump persoonlijk. Een districtsaanklager in Georgia bekijkt of de oud-president te vervolgen valt vanwege de druk die hij na de laatste verkiezingen uitoefende op bestuurders in die staat om de uitslag ongeldig te verklaren.

