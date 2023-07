Gaat Rutte internationaal? Hij wordt al genoemd als Ursula von der Leyens opvolger

‘Nee, nee, nee, nee.’ Het beeld van de nee-zeggende Rutte ging in april 2020 rond en rond op sociale media. Het werd vertaald voor de niet-Nederlanders in de EU. Er was een verkorte versie en een meme. De lange versie was een filmpje waarin een vuilnisman Rutte smeekte om geen geld te geven ‘aan die Italianen en Fransen’. Vier keer nee was Ruttes antwoord.

‘Mister No’, heette Rutte vanaf dat moment in Brussel, want er was in die jaren geen EU-plan waar Nederland wél voorstander van was. Zeker niet als het ging om geld: de Nederlandse premier was de voorman van de ‘zuinige landen’, die in het zuiden ‘vrekken’ werden genoemd. Zij bleven hameren op een strakke begrotingsdiscipline voor landen die de Europese limieten hadden overschreden, ook al was die praktisch niet meer haalbaar.

Het is nog maar een paar jaar geleden, maar het lijkt een eeuwigheid. Inmiddels is ‘Mister No’ verleden tijd. Er is een nieuwe Rutte op het Europese toneel, de ‘Mutti Rutte’, de man die na het vertrek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel als vanzelfsprekend de rol van bindende kracht op zich nam. ‘Mutti Merkel’, de ervaren politica die de diepste plooien wist glad te strijken was verdwenen, maar de EU zat niet lang zonder bemiddelaar: het werd Mark Rutte, die wheelend en dealend alle neuzen steeds weer dezelfde kant op kreeg.

Nieuwkomers wees Rutte de weg

Nu wordt zijn naam steevast genoemd als het gaat om grote veranderingen. Wie kreeg het vastgelopen migratiebeleid weer op de rails? Mark Rutte. Wie zet zijn hele gewicht achter wapenleveranties aan Kiev? Mark Rutte. Welk land loopt zelfs voorop in plannen over nieuwe begrotingsregels? Nederland.

De Europese Rutte ontstond niet in een oogwenk. Hij liet zich voor het eerst zien in 2016, toen Nederland voorzitter van de EU werd. Zo’n voorzitterschap rouleert ieder half jaar en houdt technisch in dat een land alle vergaderingen van ministers voorzit.

Maar belangijker is dat een voorzittersland ook kan bepalen welke thema's het op de Europese agenda zet. Een voorzitter kan prioriteiten bepalen. Welke prioriteit het in 2016 moest zijn was overduidelijk: migratie. Op dat moment zochten duizenden oorlogsvluchtelingen uit vooral Syrië een veilig heenkomen in Europa, zoals ze dat ook in 2015 hadden gedaan.

Onder het Nederlandse voorzitterschap kwam een akkoord met Turkije tot stand, waardoor de stroom drastisch afnam. De vluchtelingen werden voortaan opgevangen voordat ze in Europa aankwamen.

Het was een moment waarop Rutte inzag dat gezamenlijk Europees beleid wel degelijk nut kon hebben. Dat de EU niet een club was die vooral de handel met omliggende landen vergemakkelijkt, maar dat het ook tot andere dingen in staat was.

Een intelligente snelle denker

Het was ook de periode waarin Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Angela Merkel elkaar goed leerden kennen. Ze gingen elkaar waarderen. Zij zag in hem een intelligente snelle denker, een probleemoplosser. Hij bewonderde haar doorzettingsvermogen en geduld.

Zo werd de kiem gelegd voor een Rutte die meer Europees ging denken. Hoe Europees precies, werd duidelijk in juni 2018, toen hij het Europees Parlement toesprak. “Ik moet zeggen dat mijn persoonlijke mening over het belang van de EU zich door de jaren heen heeft ontwikkeld”, begon de VVD-premier zijn praatje van ongeveer twintig minuten. “Louter het feit dat we samenwerken, dat we zijn ingebed in deze Unie, maakt ons sterker, veiliger en efficiënter. Ik ben de Unie in toenemende mate in dat licht gaan zien.”

Een jaar later had hij zelfs het zelfvertrouwen om de Europese Unie te voorzien van een nieuwe opdracht. Toen hield hij een lezing bij het Europa-instituut van Zürich. Hij pleitte bij die gelegenheid voor een krachtiger Europa, dat meer in termen van machtspolitiek moest gaan denken. “Europa zou minder zelfgenoegzaam en naïef moeten worden, en realistischer dan voorheen.”

Noodzakelijke Realpolitik

Rutte vertelde zijn gehoor dat de tijd waarin Europa vooral zacht was, een welwillend continent, voorbij was. “Macht is geen vies woord. Realpolitik moet een essentieel onderdeel worden van Europa’s gereedschapskist op het gebied van buitenlands beleid.”

In de vaderlandse pers viel het nogal op. De toespraak werd gezien als een regelrechte sollicitatie naar een hoge EU-post, maar Rutte ontkende dat hij daar op zinspeelde. En inderdaad: hij bleef in Den Haag, leidde het kabinet Rutte III en daarna zelfs nog Rutte IV.

Maar intussen was diezelfde Mark Rutte op het Europese toneel uitgegroeid tot een toonaangevende kracht. Als hij belde, werd de telefoon in alle hoofdsteden opgenomen. Hij werd de man op wie Merkel vertrouwde, maar was ook goed met Macron, de Belgen en de Luxemburgers.

President Emmanuel Macron en premier Mark Rutte in restaurant Cru in Scheveningen. Beeld ANP

De loftrompet steken

Mark Rutte werd de man die nieuwkomers in en rond Brussel onder zijn hoede nam en de weg wees. Hij pakte ze letterlijk bij de arm en leidde. Na afloop stak hij de loftrompet. “Ik ben echt onder de indruk van Liz Truss”, zei hij vorig najaar, toen een nieuwe Britse premier zich in Praag mengde in de coterie van Europese leiders. Een halfjaar later deed hij hetzelfde met de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni: “wat een leuke vrouw”, verzuchtte hij.

Het werkte. Met Truss zette het Verenigd Koninkrijk na de brexit weer de eerste stappen naar samenwerking met Europa. De relatie was ernstig bekoeld geraakt, maar de oorlog in Oekraïne vroeg om een meer gecoördineerd Europees beleid. Daarvoor vond hij een bondgenoot in Truss.

Meloni, die haar carrière begonnen was met een boze brief aan de EU, die haar land liet zitten met een gigantisch migratieprobleem, veranderde in een handige helper in datzelfde migratiebeleid.

Mark Rutte en Giorgia Meloni in Rome. Beeld AFP

Jaren van pleasen en polderen

In Nederland was hij het al gewend. Daar had hij al jaren achter de rug van uitgestoken handen, dealtjes sluiten op de achterbank, van drammen en dreigen, pleasen en polderen. Voor de meeste Europese leiders is dat nogal ongewoon. Ook die ervaring zorgde ervoor dat Rutte aan respect won in de laatste EU-jaren.

Steeds vriendelijker werd hij. In EU-verband is dat het enige wat werkt, had hij gemerkt. Waar hij eerder nog weleens woest werd op iemand als Viktor Orbán, haalde hij later zijn schouders op als de Hongaarse regeringsleider weer eens dwars lag.

Rutte leerde van Merkel, zei hij zelf. Haar manier van werken sprak hem aan. Beeld Maurizio Gambarini/dpa

Stap voor stap werd zijn motto

“Ik heb gemerkt dat boosheid vaak averechts werkt”, zei hij over zijn nieuwe zwijgen jegens Orbán.

Dus toen die laatste vorige week uit pure balorigheid de Europese migratieplannen een dag lang ophield, reageerde Rutte hooghartig, maar niet kwaad. “Kinderachtig”, was zijn reactie op Orbán, die hij vergeleek met een boze peuter die zijn speelgoed uit de box gooit.

Meteen daarna zei hij: “Maar oké”, want zijn mantra is inmiddels ‘we moeten door’.

Hij leerde veel van Merkel, zegt hij zelf. Haar manier van werken sprak hem aan. Grote problemen knipte zij op in kleine, overzichtelijke partjes om ze daarna op te lossen, en dat is nu ook zijn werkwijze geworden. Zij deed het ‘Schritt für Schritt’ en hij werd fan. Nu is ‘stap voor stap’ ook Ruttes motto.

Net op tijd voor de Europese verkiezingen

Steeds praktischer werd hij. Toen Oekraïne vroeg om wapens, pakte Rutte zijn telefoon en sloeg aan het bellen. Bonjour Emmanuel Macron, hier Mark Rutte. Hallo Olaf Scholz, Gutentag. “Je belt net zo lang tot ze boos beginnen te worden. Dan weet je dat je te ver bent gegaan”, zo legde hij in Moldavië aan journalisten zijn tactiek uit.

Na de verkiezingen ligt de wereld voor Rutte open. Plant hij een Europese carrière? Als de verkiezingen voorbij zijn en de formatie na een maand of zes is afgerond, is Rutte net op tijd voor de Europese verkiezingen. Zijn naam zingt al een hele tijd rond als mogelijk Commissievoorzitter, de opvolger van Ursula von der Leyen. Ook wordt hij genoemd als voorzitter van de Europese Raad, de club van regeringsleiders. En de Navo heeft over een jaar weer een nieuwe voorzitter nodig: ook daar wordt in de wandelgangen ‘Mark Rutte’ gemompeld.

Zelf heeft hij altijd ontkend enige internationale ambitie te koesteren. Maar als er iets is waar Rutte behalve paaien en makelen ook goed in is, dan is het wel in van gedachten veranderen. Hij deed het eerder.

