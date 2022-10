Gaat Rusland kernwapens inzetten? Volgens deze expert is dat onwaarschijnlijk

Met de beschuldiging dat Oekraïne een ‘vuile bom’ in stelling wil brengen, een conventioneel explosief dat radio-actief materiaal zal verspreiden, lijkt Rusland een rechtvaardiging klaar te hebben om zelf een klein ‘tactisch’ kernwapen af te vuren. Maar volgens deskundige Nicholas Miller, die nucleaire oorlogvoering en non-proliferatie doceert aan het Dartmouth College in Hanover, in de Amerikaanse staat New Hampshire, is angst zaaien het belangrijkste doel van Rusland.

“Als je het rationeel en strategisch aanpakt, dan stuur je een duidelijke boodschap aan Oekraïne en het Westen: als je deze grenzen overschrijdt, dan moeten we misschien wel kernwapens gebruiken”, zegt Miller. “De dreiging verzinnen van een vuile bom en die vervolgens als voorwendsel gebruiken, zou een warrig signaal sturen. Want je maakt dan niet duidelijk wat je grenzen zijn.”

Om dezelfde reden verwacht Miller ook niet dat Rusland onverwacht een nucleair wapen zal gebruiken tegen een oprukkende Oekraïense troepenmacht of een stad. “Mijn aanname is dat dit alleen gebeurt als een land geen enkele andere mogelijkheid meer ziet. Dit baseer ik op het feit dat niemand dit heeft gedaan sinds 1945. Maar dan zijn er nog tussenstappen die een land kan zetten, zoals het in hoge staat van paraatheid brengen van de nucleaire strijdkrachten. Dit heeft Rusland nog niet gedaan, ook al heeft Poetin dat aan het begin van de oorlog wel gezegd. Ze kunnen hun kernwapens verplaatsen, en daarmee een signaal geven aan Oekraïne en het Westen. Dat is een veel explicietere nucleaire dreiging dan tot nu toe. Het zou erg vreemd zijn als Rusland die stappen overslaat.”

‘Catastrofale gevolgen’

Zolang de dreigementen vaag blijven, kunnen de VS en de andere Navolanden volgens Miller met even vage tegenmaatregelen schermen. “Ik denk dat ze het goed aanpakken; ze proberen Rusland en Poetin telkens weer duidelijk te maken dat het gebruik van een kernwapen een nieuwe fase in het conflict zou betekenen. Bidens veiligheidsadviseur Jake Sullivan sprak over ‘catastrofale gevolgen’, maar hij zei niet precies welke. Het schijnt dat ze buiten de openbaarheid specifieker zijn geweest tegen Rusland.

“De vraag is wel wat er moet gebeuren als Rusland wel voorbereidingen treft, die tussenstappen waar ik het over had. Dan wordt het voor alle partijen heel moeilijk om beslissingen in te nemen.

“Een aanval om de lancering van kernwapens te voorkomen, lijkt me krankzinnig. Je zou om te beginnen honderd procent zeker moeten zijn dat die lancering gaat plaatsvinden. Misschien is dat zo, als je heel goede inlichtingen hebt. Maar zelfs dan is het zeer riskant. Want Rusland zou kunnen denken dat die aanval een grootscheepse deelname van de Navo aan de oorlog betekent – en daar heeft het dan ook alle schijn van. In dat geval heeft Rusland een sterke reden om te mobiliseren en een aantal kernwapens af te vuren of klaar te zetten, zodat ze die wapens niet op het slagveld kwijtraken.”

Als Rusland daadwerkelijk een tactisch kernwapen lanceert, zullen de VS en de Navobondgenoten Rusland volgens mediaberichten een grote slag willen toebrengen met conventionele middelen. “Dat lijkt mij de goede aanpak”, zegt Miller. “Je wilt duidelijk maken dat het conflict zich zou ontwikkelen in een richting die tegen het Russische belang ingaat.”

Allemaal met hun eigen risico’s

Voor zo’n conventioneel antwoord zijn er dan nog veel mogelijkheden, allemaal met hun eigen risico’s, aldus Miller. “Het hoeft niet een massale aanval op Rusland te zijn. Een van de mogelijkheden is een doelgerichte represaille tegen de eenheden die het kernwapen afvuurden. Of je concentreert je op alle Russische troepen in Oekraïne, zonder nog doelen op Russisch grondgebied aan te vallen.

“Maar laat duidelijk zijn: dat is allemaal enorm gevaarlijk. Want als het zover komt, is er voor Rusland alle reden om te antwoorden met nog meer kernwapens; in een conventionele oorlog tegen de Navo zal het niet geweldig presteren. Dat is een van de paradoxen van de wederzijdse afschrikking, die zo belangrijk was tijdens de Koude Oorlog en nu weer de kop opsteekt. Want Rusland wil helemaal niet in de positie verkeren dat het een grote nucleaire aanval op het westen pleegt.”

Millers gaat ervan uit dat Rusland rationeel opereert, en Vladimir Poetin evenzeer. “Poetin heeft doelen die hij probeert te bereiken, en hij ontwikkelt daar strategieën voor die niet compleet idioot zijn. Dus hij lijkt me een rationele speler. Wel een die meer risico’s accepteert dan veel anderen.

“Een heel zorgwekkend scenario is wanneer hij denkt dat zijn macht in Rusland wordt bedreigd, en daarmee zijn eigen leven. Dan is hij misschien tot nog wel grotere risico’s bereid.”

Rusland kondigt nucleaire oefeningen aan Rusland heeft de Verenigde Staten laten weten dat het nucleaire oefeningen gaat uitvoeren. Het zou volgens de Russen gaan om een jaarlijkse routine-oefening. Volgens de VS houdt Rusland zich bezig met ‘ongeprovoceerde agressie en roekeloze nucleaire retoriek’, maar wordt de waarschuwing op prijs gesteld omdat zo verkeerde interpretaties kunnen worden voorkomen, aldus het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. De landen hebben in 2010 afgesproken elkaar te waarschuwen bij elke test met een intercontinentale ballistische raket of een onderzees gelanceerde ballistische raket. Sindsdien vonden 328 wapeninspecties op locatie plaats en werden onderling meer dan 24.000 waarschuwingen afgegeven. De nu aangekondigde oefeningen komen op een ongelukkig moment voor de VS en hun bondgenoten, omdat Poetin openlijk heeft gedreigd kernwapens te gebruiken in Oekraïne. Westerse inlichtingendiensten proberen in de gaten te houden of de Russen voorbereidingen treffen voor zo’n inzet en de aangekondigde oefeningen maken dat lastiger. Toen Rusland begin dit jaar Oekraïne binnenviel, werden de voorbereidingen voor de invasie gemaskeerd als ‘oefeningen'.

Oekraïense troepen proberen op te rukken naar de stad Cherson. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met vers gemobiliseerde Russische soldaten. ‘Wij schieten raak, zij richten vooral verwoesting aan.’