Gaat het Biden lukken Iran aan tafel te krijgen?

Soms heb je het gevoel mee te kijken met een bijzonder ingewikkelde sessie relatietherapie, waarbij de twee partijen best willen toegeven dat ze fout zaten, als de ander het maar éérst zegt. De twee partijen in dit geval zijn: de Verenigde Staten en Iran. Al weken draaien de landen om elkaar heen en geven duidelijke signalen af weer met elkaar om de onderhandelingstafel te willen zitten, maar het is de vraag wie de eerste stap zet.

Het is geen geheim wat ze van elkaar verlangen: Iran wil dat de Verenigde Staten de economische sancties tegen het land opheffen, en de Verenigde Staten willen dat Iran weer een flinke stap terugdoet in het ontwikkelen van zijn nucleaire programma.

Opschorten van VN-inspecties

Het is de eerste serieuze uitdaging op buitenlandgebied voor de Amerikaanse president Joe Biden, en alle ogen zijn dan ook op hem gericht. Iran schendt namelijk in rap tempo de afspraken van het Iran-akkoord. Volgens het IAEA, de nucleaire waakhond van de VN, heeft het land inmiddels uranium verrijkt tot 20 procent en aangegeven de nucleaire centrale in de stad Natanz uit te willen breiden.

Maar de klapper kwam afgelopen maandag, toen Iran zei dat het alle onaangekondigde inspecties van Irans nucleaire faciliteiten door het IAEA vanaf 23 februari zal verbieden. Het hoofd van de IAEA, Rafael Grossi, zal zaterdag de Iraanse hoofdstad Teheran aandoen om met Iraanse functionarissen te onderhandelen over de mogelijkheid het werk van de IAEA toch voort te zetten. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het land zal inbinden zonder toezeggingen van de VS.

Borrell moet bemiddelen

De vraag is nu hoe de twee landen uit deze diplomatieke impasse komen. Beide lijken intussen open te staan voor hulp van buitenaf. Zo liet de Iraanse minister van buitenlandse zaken Javad Zarif begin deze maand doorschemeren dat hij wel iets ziet in een constructie waar Josep Borrell, de hoogste EU-diplomaat, een toenadering tussen de Verenigde Staten en Iran ‘synchroniseert’. Zo zou geen van beide een knieval voor de ander hoeven maken.

Ned Price, de Amerikaanse woordvoerder van buitenlandse zaken, liet donderdag weten dat Amerika een uitnodiging van Borrell voor een ontmoeting tussen Iran, de VS en de andere landen die onderdeel van het Iran-akkoord waren zou accepteren. Iran heeft nog niet officieel gereageerd op dit nieuws. Maar ook als het lukt iedereen aan tafel te krijgen, dan nog is er niet per se sprake van een doorbraak, aldus een anonieme Amerikaanse buitenlandfunctionaris in een verklaring aan de pers. “Maar het zou een eerste stap zijn. Totdat we elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zal er niks gebeuren.”

