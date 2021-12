Gaat Europa weer op slot? Regeringen houden crisisberaad over de oprukkende omikronvariant

In tal van landen is er deze week een spoedberaad van de regering gepland. Wat eerst ‘zorgen’ waren, zijn inmiddels ‘zeer ernstige zorgen’. Of uitgebreide kerstetentjes met familieleden nog door kunnen gaan, staat steeds meer ter discussie. Het woord ‘lockdown’ klinkt, maar vaker nog gaat het om het ‘ombuigen’ van de infectiegolf.

De meeste Europese landen proberen een totale sluiting te voorkomen, maar hoe ze dat gaan doen is nog niet bekend. De Belgische regering heeft aanstaande woensdag crisisoverleg, net als de Spaanse. De Britse regering kwam maandag al bijeen om over nieuwe maatregelen te praten. Ook Duitsland komt weer in crisisstand. In Italië houden de landelijke en de regionale regeringen donderdag crisisberaad.

Mogelijk voor kerst nog extra Duitse maatregelen

Dat het snel kan gaan, blijkt in Duitsland. De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach zei zondagochtend nog optimistisch dat Duitsland niet Nederland achterna zou gaan. Het land zou zeker niet voor de kerstdagen in lockdown gaan, zei hij.

Maar een paar uur na zijn laconieke mededeling klonk het Duitse equivalent van het Outbreak Management Team al een stuk alarmerender: er moeten snel maatregelen volgen. Wat die gaan inhouden is nog niet bekend. “Omdat de bijeenkomst pas dinsdag is, is het onwaarschijnlijk dat het land nog voor kerst in lockdown zal gaan”, schreef een Duitse krant hoopvol. Maar mogelijk komen er toch eerder al maatregelen, juist om nieuwe besmettingen met kerst te vermijden.

In afwachting van de uitkomst van de vergadering deze week nam Berlijn wel alvast inreismaatregelen, vooral gericht op mensen die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Vanaf zondagavond mochten alleen Duitsers nog vanuit het VK het land binnen. Ze moeten dan wel 14 dagen in quarantaine, of ze nu wel of niet zijn gevaccineerd. Ook ongevaccineerde mensen die uit Frankrijk, Denemarken en Noorwegen komen moeten in quarantaine, maar korter: vijf dagen.

Reismaatregelen

Het was vorige week donderdag op de Europese top in Brussel nog de oproep van alle Europese leiders geweest om reismaatregelen zo veel mogelijk onderling te coördineren. Op dat moment was het een boodschap aan twee lidstaten die toen al hun eigen plan hadden getrokken: Italië en Portugal, die boven op het covidcertificaat een test eisten van inreizenden. Een halve week later wemelt het in Europa weer van de verschillende regels: op de ene plek is een test vereist, op de andere quarantaine.

Reisregelvoorloper Italië zint intussen alweer op nieuwe maatregelen. Het ministerie van gezondheid heeft de regiobestuurders afgelopen weekeinde opgeroepen om alles te doen om de omikrongolf te beperken. De eerste die daar gehoor aan gaf was Campania, de regio rond Napels, dat alle bijeenkomsten binnen verbood. Ook kinderpartijtjes zijn niet toegestaan.

Denemarken

Premier Mette Fredriksen van Denemarken heeft afgelopen vrijdag aangekondigd dat musea, concerten, theaters en amusementsparken de deuren moeten sluiten. Kinderen waren al een week te vroeg met kerstvakantie gestuurd.

Het land gaat niet op slot, zegt Fredriksen, maar het aantal contacten moet wel drastisch omlaag. Daarom komt er een maximumaantal bezoekers in winkels en moeten mensen verplicht een mondmasker dragen.

Denemarken had eerder dit jaar het aantal coronabesmettingen sterk omlaag weten te krijgen, maar heeft nu weer een golf van besmettingen. Dit weekend registreerde het voor het eerst sinds het begin van de pandemie 11.000 besmettingen op één dag, waarvan 2500 besmettingen met omikron. Eerder al was bedrijven verzocht om hun kerstfeesten te annuleren.

Oostenrijk

Wie naar Oostenrijk wil, kan alleen de grens over als hij kan bewijzen dat hij is gevaccineerd of is hersteld van een corona-infectie. Die regel is maandag ingegaan. Wie nog geen booster heeft, moet daarbij ook een negatieve PCR-test kunnen tonen.

Als je geen PCR-test bij je hebt, moet je tien dagen in quarantaine. Die periode kan korter worden als je alsnog een test kan overleggen. Zwangeren en mensen die vanwege gezondheidsproblemen niet kunnen worden gevaccineerd, zijn van de regel uitgezonderd.

De Oostenrijkse gezondheidsminister Wolfgang Mückstein heeft toegegeven dat de invoering van nieuwe regels, vlak voor het vakantieseizoen, niet ideaal is. Zijn land kan niet anders, zegt hij.

De Oostenrijkse toeristensector, die zwaar leunt op toeristen uit Nederland en Duitsland, vreest opnieuw een seizoen zonder inkomsten. Vorige winter had Oostenrijk 92 procent minder overnachtingen dan normaal.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is de omikrongolf al verder dan op het Europese continent. Veel Europese landen, waaronder ook Frankrijk en Duitsland, hebben daarom de grenzen gesloten voor mensen die uit Engeland komen.

De Britse kranten verwachten dat de Britse regering, die maandag vergaderde over wat er moet gebeuren, rond kerst of pas daarna maatregelen zal nemen. Een lockdown wordt niet uitgesloten. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft zaterdag al de noodtoestand afgekondigd voor zijn stad, zodat hij snel maatregelen kan nemen.

Extra complicatie voor de regering-Johnson is dat het Britse debat over coronamaatregelen sterk is gepolariseerd. Wat elders ‘noodzakelijke maatregelen heet’, wordt in het Verenigd Koninkrijk ook wel ‘dwangmaatregelen’ genoemd.

De zondag afgetreden minister David Frost, die vorige week nog over de afhandeling van brexit onderhandelde met de EU, gebruikte die term in zijn ontslagbrief aan premier Boris Johnson. Frost is het niet met de premier eens en stapte daarom op.

