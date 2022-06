Gaat de paus met pensioen? Veel kenners denken van wel

Rome staat stijf van de speculatie nu het niet zo goed met de paus gaat. Franciscus heeft veel last van zijn rechterknie en verschijnt vaak in een rolstoel. De Argentijnse paus, 85 jaar oud, oogt steeds fragieler. Vaticaankenners vragen zich af of Jorge Mario Bergoglio aan aftreden denkt, en zo ja: zou dat soms binnenkort gaan gebeuren?

Hun giswerk is op stoom gekomen na een recente bijeenkomst van de Italiaanse bisschoppen. Want daar zou iemand de paus naar zijn pijnlijke knie en een mogelijke ingreep hebben gevraagd. Het is bekend dat een operatie vorig jaar, aan zijn darmen, er flink bij de kerkvorst heeft ingehakt. “Ik treed nog liever af dan dat ik me laat opereren”, zou Franciscus hebben geantwoord.

En ja, aftreden, dat kan een paus tegenwoordig gewoon doen. Eeuwenlang gingen de pausen door tot het gaatje, maar daar maakte Benedictus XVI – de voorganger van Franciscus – in 2013 een einde aan door onverwachts op te stappen; hij voelde zich niet sterk genoeg meer.

‘Bizar’

Sommige experts – die vaak moeten raden naar wat zich binnen de hoge muren van Vaticaanstad afspeelt – denken nu tekenen van een mogelijk naderend aftreden van Franciscus te zien. Dat hij 21 nieuwe kardinalen op 27 augustus gaat benoemen, vindt bijvoorbeeld de Vaticaan-specialiste van de Romeinse krant Il Messaggero ‘bizar’. Want augustus is een snoeihete maand en daarom heel ongebruikelijk voor zo’n ceremonie.

Ze vindt het nog opvallender dat de paus vlak daarna een bijeenkomst van alle ruim tweehonderd kardinalen organiseert om over de nieuwe regels voor het Vaticaanse bestuursapparaat te praten. Zou Franciscus dat hebben gepland zodat ‘de prinsen van de kerk’ dan direct door naar de Sixtijnse kapel kunnen om een nieuwe paus te kiezen?

Ook het feit dat Franciscus tussen die twee vergaderingen in, op 28 augustus, naar de stad L’Aquila gaat voor een katholiek feest zou geen toeval zijn. Want hij bezoekt daar dan het graf van Celestinus V, de eerste paus ooit die aftrad, in 1294. Is dat een teken?

Andere kerkkenners vinden al het gespeculeer nergens op slaan. Ze wijzen op reizen die de paus in zijn agenda heeft staan: naar Kazachstan in september, en naar Libanon. En ze zeggen dat Franciscus echt niet kan aftreden terwijl zijn voorganger nog leeft. Want twee ex-pausen op aarde, dat wordt te gek. Die van La Stampa schrijft: “Twee emeritus-pausen plus de paus, alle drie samen op de foto. Kan je het je voorstellen? Dat zou té lastig zijn.”

