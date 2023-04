Gaat Biden (80) voor herhaling van presidentsverkiezingen tegen Trump ?

Een president van tachtig jaar? Dat is nog niks. Als het aan Joe Biden ligt, hebben de Verenigde Staten begin 2029 een president van 86. Tot zo lang wil hij in het Witte Huis blijven, dat zal hij naar verwachting dinsdag bekendmaken.

De video waarop hij zich officieel kandidaat stelt voor herverkiezing is zondag opgenomen. Diezelfde dag bleek uit een peiling van tv-netwerk NBC News dat een ruime meerderheid van de Amerikanen, 70 procent, dat geen geweldig idee vindt. Zelfs van de Democraten zegt 51 procent dat er beter iemand anders aan de bak kan komen.

Maar ze zullen het ermee moeten doen. En als zijn Republikeinse tegenstander in november 2024 Donald Trump heet, dan hebben de meeste Democraten daar wel vrede mee. Bidens leeftijd is in de strijd met de dan 77-jarige ex-president geen echt nadeel meer. En het contrast tussen de verbaal altijd wild om zich heen maaiende voormalige president en de saaie, de publiciteit zelfs wat mijdende, huidige president speelt dan net als in 2020 in diens voordeel.

Biden heeft nauwelijks Democratische rivalen

Serieuze concurrentie voor de nominatie van de Democratische partij heeft Biden niet. Van de kandidaten van de vorige keer heeft Marianne Williamson zich gemeld, een zweverige schrijfster van zelfhulpboeken. En Robert F. Kennedy jr., zoon van de in 1968 vermoorde Robert F. Kennedy, die vooral bekendstaat als antivaxer en aanhanger van allerlei samenzweringstheorieën, doet een gooi.

Voor Donald Trump zal het nog wel een gevecht worden om opnieuw de Republikeinse kandidaat te worden, voor de derde keer na zijn gewonnen verkiezing van 2016 en zijn nog steeds niet toegegeven verlies in 2020.

Een aantal prominente Republikeinse politici heeft zich al officieel in de strijd geworpen, onder wie Nikki Haley, oud-gouverneur van South Carolina en voormalig ambassadeur bij de VN, en Asa Hutchinson, oud-gouverneur van Arkansas. En het lijkt wel zeker dat Trumps voormalige vicepresident Mike Pence en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, ook van de partij zullen zijn.

Trump loopt in de peilingen uit op De Santis

Van hen leek DeSantis de afgelopen maanden de ideale opvolger van Donald Trump. In Florida succesvol op de dag dat Trump zelf verloor, conservatief en een gretige strijder in de ‘cultuuroorlog’, tegen het recht op abortus, tegen faciliteiten voor transgenders, en tegen alles wat op scholen maar verwijst naar het alledaagse racisme in Amerika. In peilingen noemden Republikeinse kiezers, die in voorverkiezingen de kandidaat aanwijzen, hem het meest als favoriet.

Maar inmiddels heeft Trump dat gat gedicht, en in de peilingen zelfs een voorsprong op DeSantis genomen. De eerste voorverkiezingen zijn nog meer dan een half jaar weg, maar aan het groeiende aantal Congresleden – ook uit Florida – dat zich achter Trump schaart, valt op te maken dat de partij momenteel in elk geval niet in een alternatief gelooft.

Dinsdag staat óók in het teken van Trump

Daar wrijven de Democraten zich over in de handen. Hoewel ze daar in het verleden wel eens mee hebben misgegokt – wie had in 2016 gedacht dat een schimmige zakenman en reality-tv-ondernemer Hillary Clinton zou verslaan? – zien ze in Trump de kandidaat van wie Biden het gemakkelijkst kan winnen. Niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook vanwege een aantal gerechtelijke onderzoeken die tegen hem lopen, onder andere over de nasleep van de verkiezingen van 2020 en het meenemen door de ex-president van geheime documenten uit het Witte Huis.

Onder de Democraten is lang gegist wanneer Biden zijn aankondiging zou doen. En als het inderdaad dinsdag wordt, heeft dat een nadeel: veel aandacht zal dan worden getrokken door het begin van een civiel proces tegen Trump, waarin hij wordt beschuldigd van verkrachting, zo’n 25 jaar geleden.

Maar 25 april was ook de datum waarop Biden zich vier jaar geleden kandidaat stelde, en die verjaardag telde kennelijk zwaarder. De boodschap is in dat geval duidelijk: Biden of Trump, vergelijk nou zelf.

