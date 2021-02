G7 zeggen steun verdeling vaccins toe, maar de kloof is nog altijd groot

Ze zijn de aangewezen leiders om een royaal gebaar te maken bij het verdelen van vaccins in de wereld. Maar de hulp die de hoofden van de G7, de groep van rijke industrielanden, de arme landen vrijdag boden om hun bevolkingen ingeënt te krijgen is nog lang niet genoeg.

Voor het eerst in bijna een jaar tijd waren ze - al was het virtueel - weer eens bij elkaar om de wereld door te nemen. En hoewel de leiders van deze landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada) nog druk bezig zijn om de coronacrisis in eigen land het hoofd te bieden, deden ze in elk geval een poging om de blik op de rest van de wereld te richten.

Welvarende landen hebben zich al verzekerd van honderden miljoenen doses vaccins, terwijl zo’n 130 landen nog geen enkel vaccin ontvangen hebben, rekende VN-secretaris-generaal Antonio Guterres deze week de wereld nog maar eens voor. Covax, het wereldwijde verdelingsmechanisme voor corona-vaccins dat al eerder in het leven is geroepen, heeft die ongelijkheid vooralsnog niet weg kunnen nemen.

Beeld Louman & Friso

Een strijd om invloed

Nog voor de G7-top begonnen was, deed de Franse president Emmanuel Macron vast een voorzet. In een interview met The Financial Times riep hij Europa en de VS op zo’n 4 tot 5 procent van hun huidige vaccin-voorraad te doneren aan de armste landen. En wel “heel snel” zodat de mensen ter plekke zien dat er iets gebeurt. Dat daarbij Westers eigenbelang een rol speelt, gaf Macron ook toe. Hij sprak van een strijd om invloed die door middel van vaccins wordt gevoerd, en verwijst daarbij naar de ‘Chinese en Russische strategie’. Bovendien temperde de Franse president meteen de verwachtingen. Het zal niet gaan om “miljarden vaccins of miljarden euro’s”, zei hij.

Toch kwam er bij de G7 top wel wat geld los om het vaccineren wereldwijd te versnellen. Zo kwam Ursula von der Leyen, die namens Europa ook aan de virtuele G7-tafel aan mocht schuiven, met een onverwachte toezegging. De EU-bijdrage aan Covax zal worden verdubbeld tot een miljard euro. Joe Biden trok eveneens de portemonnee; de Amerikaanse president beloofde omgerekend ruim 3 miljard euro te doneren aan Covax.

Maar met die gift die al in december was aangekondigd lijkt hij vooral bezig met een inhaalslag omdat zijn voorganger Donald Trump weigerde het initiatief voor de wereldwijde verdeling van vaccins te steunen. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel deed met 1,5 miljard euro voor de wereldwijde strijd tegen het virus een duit in het zakje.

Aan arme landen doneren

De Britse premier Boris Johnson kon toen als gastheer van de G7 niet achterblijven. Maar echt concreet werden zijn beloften niet. Als blijkt dat zijn land later dit jaar vaccins over heeft, zal hij ze aan arme landen doneren zei hij. Aantallen of een tijdpad noemde hij niet. Japan, Canada en Italië hielden zich meer op de vlakte. Dat laatste land werd vertegenwoordigd door Mario Draghi. Dat hij op zijn eerste officiële dag als premier - donderdagavond ging het parlement akkoord met zijn benoeming - niet direct nieuwe beloften deed zullen zijn collega's in armere landen hem wel vergeven.

Van Canada hadden zij wellicht wat meer verwacht, ook al hoogde dat land vrijdag zijn bijdrage aan het Covax-programma op met ongeveer 60 miljoen euro. Canada heeft zichzelf namelijk via allerlei bilaterale afspraken verzekerd van bijna 400 miljoen doses vaccins, ruimschoots genoeg voor de bevolking van 37 miljoen.

Toch deed premier Justin Trudeau alsnog een beroep op zo'n 2 miljoen doses van de eerste Covax-levering. Op zich staat hij daarmee in zijn recht. De afspraak over het verdelingsmechanisme is immers dat alle deelnemende landen vaccins uit de voorraad kunnen krijgen, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Hij had zijn G7-collega's kunnen volgen die al in een eerder stadium lieten weten nog even geen aanspraak op de voorraad te zullen maken.

