G7 schiet arme landen te hulp met miljardenplan

Met een stimulans van ruim 4,5 miljard euro willen de landen van de G7 de voedselzekerheid in de wereld verbeteren. Het geld is bedoeld om honger in vooral arme landen te voorkomen, maar ook om die landen te betrekken bij de westerse maatregelen tegen Rusland. Details van de plannen zijn nog niet bekendgemaakt.

De leiders van de zeven rijke westerse democratieën (de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan) hebben dinsdag ingestemd met het miljardenplan, zo maakte een Amerikaanse vertegenwoordiger bekend. De zeven wereldleiders waren de afgelopen dagen voor een topontmoeting bijeen in kasteel Schloss Elmau in Beieren, in Duitsland.

Al voor de top hadden armere landen gevraagd om aandacht voor hun problemen, en met name voor de sterke prijsstijgingen van voedsel en energie. Zij zijn voor hun voedselvoorziening deels afhankelijk van graan en andere producten uit Rusland en Oekraïne. Een aantal van die landen, zoals India, Indonesië en Senegal, was te gast bij de G7-top. De Verenigde Staten hebben ruim de helft van het benodigde bedrag toegezegd, de overige G7-landen zorgen voor de rest van het geld.

Westerse sancties spelen ook een rol

Arme landen kampen met oplopende voedselprijzen, die ervoor zorgen dat een deel van de bevolking niet meer aan voldoende eten kan komen. Dat geldt vooral voor de armen, maar ook de middengroepen in die landen zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan voedsel.

Regeringen van deze landen wijten de problemen niet altijd aan Rusland en de oorlog die dat land begon in Oekraïne, maar vaak ook aan het Westen. De VS en hun bondgenoten zouden voor problemen hebben gezorgd door strenge sancties in te stellen tegen Moskou. Door de oorlog kan het voor de export bedoelde graan uit Oekraïne het land niet verlaten, maar volgens Rusland ligt dat aan de westerse sancties.

Miljarden naar nieuwe infrastructuur

Ook de hoge energieprijzen zorgen wereldwijd voor problemen. Die zijn opgedreven door de oorlog in Oekraïne. De G7 wil ook dat probleem aanpakken. Maar een maximumprijs voor olie uit Rusland, zoals die maandag werd aangekondigd door Amerikaanse vertegenwoordigers op de G7-top, gaat niet direct van kracht. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om handel in Russische olie boven een bepaalde prijs te verhinderen. Die maatregel zou ook moeten gelden voor Russisch gas; vooral Europese landen nemen daar nog altijd veel van af.

De G7-leden willen bovendien wereldwijd honderden miljarden euro’s investeren in nieuwe infrastructuur, zoals havens, wegen en spoorlijnen. Dit plan is al een jaar geleden aangekondigd, tijdens de vorige top in het Britse Cornwall. Maar in de tussentijd is er nog weinig concreets gerealiseerd. Het investeringsplan moet arme en opkomende landen een alternatief bieden voor Chinese investeringen. Met het project, dat bekendstaat als de Nieuwe Zijderoute, ontwikkelt China veel nieuwe infrastructuur in landen in Azië en Afrika.

