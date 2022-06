G7 plant nieuwe sancties tegen Rusland, maar het is de vraag of die veel gaan uithalen

De inkomsten van Rusland verder afknijpen, met dat doel stellen de leiders van de G7 nieuwe sancties in. Een opvallende maatregel die de G7 dinsdag officieel bekend zal maken, is een maximumprijs voor Russische olie. De plannen lekten maandag al uit tijdens de top van rijke westerse landen in kasteel Schloss Elmau in Beieren.

Tegen Rusland zijn sinds de inval in Oekraïne al veel sancties ingesteld, zowel tegen personen rond president Vladimir Poetin als tegen banken en andere bedrijven. Maar sommige van die sancties hebben alleen een symbolische waarde terwijl andere zelfs leiden tot meer inkomsten voor Rusland.

Zo hebben de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie eerder al vergaande beperkingen van de import van Russische olie afgekondigd. Maar die hebben ertoe geleid dat de olieprijs is gestegen, door een schrikreactie op de beurzen, en zo zijn de Russische inkomsten juist toegenomen. Een maximumprijs moet dit effect nu voorkomen.

Vooral gunstig voor landen die nog veel Russische olie importeren

De vraag is of de maatregel veel gaat uitmaken, want de invoer van Russische olie door westerse landen is al vergaand ingeperkt. Mocht de maatregel werken, dan is die vooral voordelig voor landen die nog veel Russische olie importeren, zoals India. Premier Narendra Modi is een van de gasten op de G7-top. Arme landen hebben voor de G7-top al gevraagd om aandacht voor hun hogere uitgaven aan energie en voedsel.

Probleem is wel dat het lastig zal worden voor de G7 om te handhaven dat landen als China niet meer dan het maximum betalen voor Russische olie. Bovendien is er geen maximumprijs aangekondigd voor Russisch gas, waarvan verschillende Europese landen nog steeds sterk afhankelijk zijn. De gasprijs liep maandag verder op.

Een deels symbolische maatregel is ook de ban op goud uit Rusland. Dat land is een van de grote producenten van het edelmetaal, maar de verkoop aan westerse landen was al vrijwel onmogelijk vanwege de sancties tegen Russische banken.

De leiders van de G7-landen in Duitsland, van links naar rechts: de Italiaanse premier Mario Draghi, president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Amerikaanse president Joe Biden, Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Britse premier Boris Johnson, Canadese premier Justin Trudeau, Japanse premier Fumio Kishida, Franse president Emmanuel Macron en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Beeld AFP

Met welke maatregelen de G7-landen verder komen als hun top op dinsdag ten einde komt, is nog niet bekend. De details worden dinsdag pas bekendgemaakt, want vooral als het gaat om maatregelen tegen personen is het belangrijk dat zij niet van tevoren op de hoogte zijn. Anders zouden de gesanctioneerden hun geld nog snel in veiligheid kunnen brengen.

Zelenski wil luchtafweergeschut

De Amerikanen hebben al aangegeven meer militaire steun te willen verlenen aan Oekraïne. Dat is ook waar president Volodimir Zelenski om vroeg, in een boodschap aan de G7, met name luchtafweergeschut zou zeer welkom zijn. Zelenski overlegde via een videoverbinding met de G7-leiders in Beieren. Hij zei te hopen dat de oorlog voor de winter beëindigd is.

Oekraïne heeft meer wapenleveranties hard nodig, nu het land terrein moet prijsgeven in de Donbas. Daar is de stad Severodonetsk in het weekend helemaal in Russische handen gevallen en ligt nu de buurstad Lysytsjansk zwaar onder vuur. Het Russische leger schoot in het weekeinde ook weer raketten af op de hoofdstad Kiev, waarbij zeker een dode en enkele gewonden vielen.

De G7-landen (de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan) verklaren dat ze Oekraïne zullen bijstaan ‘zo lang als dat nodig is’. Maar grote beslissingen over meer militaire steun worden niet verwacht tijdens de top in Beieren. Die komen aan bod tijdens de aansluitende Navo-top in Madrid, die woensdag begint.

Op de agenda van de G7 staat niet alleen de oorlog in Oekraïne. Ook de klimaatcrisis, voedselzekerheid, gezondheidszorg en gendergelijkheid komen aan bod.

