Frontex trekt zich terug uit Hongarije wegens illegale uitzettingen van asielzoekers

Voor het eerst trekt Frontex zich terug uit een EU-lidstaat. Het EU-agentschap schort zijn activiteiten in Hongarije op na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Een rechter van dat Hof, dat in Luxemburg zetelt, oordeelde in december dat Boedapest de Europese regels overtreedt. Die bepalen dat mensen het recht hebben om asiel aan te vragen en de asielprocedure in het betreffende land mogen afwachten.

Dat is een ‘essentiële stap’ bij het garanderen van bescherming voor mensen wier leven of veiligheid gevaar loopt, aldus de rechter. Donderdag liet ook de VN-vluchtelingenorganisatie, de UNHCR, weten zich zorgen te maken over het toenemend aantal uitzettingen en het terugdringen van vluchtelingen en asielzoekers aan de Europese land- en zeegrenzen. Ze riep de EU-lidstaten op om deze praktijken te onderzoeken en te beëindigen.

Gedwongen teruggestuurd

Het Hongaarse Helsinki-comité, dat zich richt op de naleving van mensenrechten, doet al jaren onderzoek naar de uitzettingen door Boedapest. Volgens de ngo heeft het land sinds de zomer van 2016 al zo’n 50.000 asielzoekers geweigerd. De meesten van hen werden volgens de organisatie door de grensbewakers gedwongen teruggestuurd naar Servië. Ook na de uitspraak van de rechter vorige maand stopte Boedapest niet met die praktijk. Het Helsinki-comité schat dat sindsdien nog ongeveer 4500 mensen het land werden uitgezet.

Daarom kunnen de ongeveer veertig Frontex-medewerkers de Hongaarse grensbewakers niet langer terzijde staan, vindt het grensagentschap. Een terecht besluit, oordeelt het Helsinki-comité, want ‘aanwezigheid maakt medeplichtig’.

Onderzoek naar wanbeleid bij Frontex

Frontex ligt overigens ook zelf onder vuur. Het Europese antifraude-agentschap Olaf is onlangs een onderzoek begonnen naar mogelijk wanbeleid bij de organisatie. Frontex schoot Hongarije te hulp toen het land zo’n zes jaar geleden een populair doorgangsland werd voor grote groepen vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika die hun toevlucht tot Europa zochten. Het EU-agentschap hielp onder andere bij het opsporen van valse papieren en gestolen auto’s.

Een woordvoerder van de Hongaarse premier reageert op Twitter verontwaardigd op het nieuws van de terugtrekking. “Niet dat we zo veel hulp krijgen van Frontex, maar het lijkt erop dat Brussel zelfs het kleine beetje dat we kregen, af wil pakken.” Boedapest ontving sinds 2015 zo’n 137 miljoen euro uit Brussel ter ondersteuning van migratiemanagement en grensbewaking.

Op ramkoers

De Hongaarse regering ligt al langer op ramkoers met Brussel over migratie- en asielpolitiek. In 2018 begon de Europese Commissie al een zogeheten inbreukprocedure tegen Hongarije omdat het land de Europese asielregels niet naleeft.

Frontex komt pas terug naar Hongarije als Boedapest de bescherming van asielzoekers in de nationale wetgeving heeft opgenomen. Of en wanneer dat gebeurt, is onduidelijk. De Hongaarse minister van justitie Judit Varga liet vorige maand na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie nog weten de strikte grenscontrole te blijven handhaven. “We zullen er alles aan doen om de vorming van internationale migranten-corridors te voorkomen. Hongarije kan alleen Hongarije blijven zolang de grenzen blijven bestaan.”

