Franse vrouwen zijn hun bh zat

Beugels die net iets te diep in de huid snijden, sluitingen die een uitslag veroorzaken of bandjes die continu van de schouders glijden; voor veel vrouwen was het een opluchting om tijdens de maanden van thuisisolatie niet iedere dag een bh te hoeven dragen.

Nu het publieke leven overal in Europa weer langzaam op gang komt, is niet iedereen bereid de borsten weer op te sluiten. Uit een opiniepeiling van het Franse bedrijf Ifop onder ruim drieduizend vrouwen, blijkt dat 7 procent van de Françaises geen bh draagt. Dat is ruim twee keer zoveel als in februari, toen in een vergelijkbare studie 3 procent van de vrouwen zei nooit een bh te dragen.

De toename van het aantal bh-lozen is het grootst onder vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. Voordat het coronavirus uitbrak en de wereld in thuisisolatie dwong, droeg 4 procent van de vrouwen in die leeftijdscategorie nooit een bh. Nu is dat 18 procent. Deze jonge vrouwen laten de bh ook vaker dan gemiddeld in de kast liggen vanwege feministische motieven. 32 procent van hen die geen bh dragen, zegt dat volgens Ifops studie te doen uit protest tegen ‘de seksualisering van vrouwelijke borsten’. Onder alle Franse vrouwen is dat 15 procent.

Toch is comfort de belangrijkste reden dat veel vrouwen weigeren een bh te dragen. Meer dan de helft van de ‘bh-lozen’ (53 procent) zegt in de eerste plaats bh-loos door het leven te gaan omdat het simpelweg prettiger is.

Dat de overgrote meerderheid van de Franse vrouwen desondanks een bh blijft dragen, heeft voor een deel te maken met de angst voor seksuele intimidatie. 57 procent van de Franse vrouwen zegt in de peiling dat ze denken zonder bh makkelijker het slachtoffer te worden van verbale of fysieke intimidatie.

