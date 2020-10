Franse regering stort zich op islamistische influencers

Na de woorden wil Parijs niet te lang wachten met de daden. Minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin zei maandag dat er inmiddels procedures lopen tegen zo’n tachtig personen die de aanslag op sociale media hebben toegejuicht. Zij zullen worden aangeklaagd voor het verheerlijken van terreur.

Daarbij kondigde Darmanin aan dat hij de opheffing wenst van het collectief tegen islamofobie, het CCIF. Ook de ngo Barakacity, die hulp verleent aan moslims in crisisgebieden, hoopt hij te ontmantelen.

Beide organisaties zijn al jaren omstreden. Barakacity is eerder verdacht van het financieren van terrorisme. Het bekendere CCIF publiceert jaarlijks cijfers over incidenten rond moslimhaat en assisteert gelovigen die klachten hebben over een werkgever of de overheid. Zo liet het CCIF van zich horen toen enkele jaren geleden op verschillende stranden de boerkini werd verboden.

Het CCIF, dat geleid wordt door volgelingen van de Zwitserse prediker Tariq Ramadan, hamert erop dat moslims een vervolgde minderheid zijn en is fel gekant tegen de laïcité, de Franse opvatting over de scheiding tussen kerk en staat. Van veel ‘islamofobe incidenten’ die het CCIF rapporteert, staat het discriminerende of racistische karakter niet vast. Zo werd ook de uitzetting van een salafistische imam tot de islamofobe acties gerekend.

Volgens de islamisme-kenner Gilles Kepel deinst het CCIF er ook niet voor terug om discriminatie zelf uit te lokken en daar vervolgens veel mediakabaal over te maken.

Juridische procedures

Onbekend is hoe de organisatie aan zijn geld komt, het CCIF publiceert geen jaarverslag. Het platform ontvangt overheidssubsidie, maar dat bedrag kan niet genoeg zijn om de vele juridische procedures te bekostigen die het voert. Want iedereen die het CCIF ervan beschuldigt een mantelorganisatie te zijn van de Moslimbroeders, een islamistische beweging, kan rekenen op een proces.

De socioloog Pierre-Francois Mansour, die onderzoek deed naar het CCIF, vermoedt dat het geld uit Turkije komt, omdat dit land belang heeft bij het opstoken van rellen rond de laïcité. Maar het zou ook Qatar kunnen zijn, opmerkelijk genoeg een land waar Parijs zeer warme banden mee heeft.

Op grond waarvan Darmanin het CCIF precies wil aanpakken, heeft hij niet gezegd. Het platform heeft nooit expliciet opgeroepen tot geweld.

De bewindsman meent dat het CCIF bij heeft gedragen aan wat hij ‘een duidelijke fatwa’ noemt tegen Paty. Hiermee doelt hij op de haatcampagne die enkele ouders en de pro-Palestijnse activist Abdelhakim Sefrioui tegen Paty voerden. Een vader die aandrong op het ontslag van Paty heeft inderdaad naar het CCIF verwezen. Maar het CCIF heeft de video’s tegen de leraar van deze vader en die van zijn kompaan, de pro-Palestijnse activist Abdelhakim Sefrioui, niet gedeeld. Op deze beelden wordt onder andere gezegd dat Paty jaar in jaar uit kinderen vernederde en dat hij moet worden gestopt.

‘La peur va changer de camp’

Het offensief van Darmanin is een vertaling van de boodschap die president Emmanuel Macron vrijdagavond voor de entree van de school van Patty voor de natie had. ‘La peur va changer de camp’, beloofde het staatshoofd daar: ‘Niet wij, maar anderen zullen straks bang zijn’.

Maar of een verbod van het CCIF juridisch mogelijk is, is zeer de vraag. Om een organisatie te verbieden moet duidelijk zijn dat de wet is overtreden. Darmanin suggereerde op de radiozender Europe 1 dat hij ‘nog meer feiten’ achter de hand heeft die opheffing rechtvaardigen. Wat hij in ieder geval wel kan doen, is de subsidie stopzetten. “Je kunt niet én subsidie ontvangen en genieten van fiscale voordelen én de Franse staat islamofobie verwijten.”

Opmerkelijke maatregel: sluiting gebedshuis In het achtuurjournaal maandagavond kondigde minister Darmanin nog een opmerkelijke maatregel aan. De moskee van Pantin, op een steenworp afstand van de rondweg van Parijs, gaat dicht. Het gebedshuis heeft vorige week op haar Facebookpagina de video gedeeld van de boze vader die Samuel Paty wilde laten ontslaan. Mogelijk kreeg zijn moordenaar, Abdoullakh Anzorov, op deze manier lucht van de polemiek rond de leraar. De moskee veroordeelde de aanslag dit weekend wel. “Uit deze gruwelijke aanslag trekken wij conclusies”, zei Darmanin. Hij deelde mee dat de prefect van Parijs, verantwoordelijk voor de openbare orde in de hoofdstad, vanavond het bevel gaf voor de sluiting. Justitie moet zich nog buigen over het besluit. “Als het wordt goedgekeurd, blijft de moskee voor zes maanden dicht.” Darmanin richt het vizier nu op in totaal 51 verenigingen. “Het doel is om iedereen te intimideren, die ons probeert te intimideren. Zij moeten bang worden van ons, in plaats van andersom.” Inmiddels houdt de politie vijftien personen vast in verband met de zaak. Onder hen bevinden zich vier scholieren. Volgens sommige Franse media zouden zij geld hebben geaccepteerd van Anzorov in ruil voor informatie over Paty, want de 18-jarige Tsjetsjeen uit Normandië wist niet hoe Paty eruitzag en wanneer hij de school zou verlaten.

