Franse regering passeert parlement en drukt pensioenhervorming door

De Franse regering van president Emmanuel Macron en premier Élisabeth Borne heeft besloten de omstreden pensioenhervorming door te drukken buiten de Franse Tweede Kamer om. Ze vreest geen meerderheid te hebben in een stemming in de Kamer. De grondwet biedt die mogelijkheid en het parlement kan dan alleen nog de wetgeving blokkeren met een motie van wantrouwen en de val van de regering.

Er werd de afgelopen weken stevig gedemonstreerd tegen de hervorming in Parijs en andere Franse steden, waaronder Nantes, Lyon, Toulouse en Marseille.

Betogers in Frankrijk winden zich op over de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. Die moet van de regering stapsgewijs omhoog naar 64 in 2030.