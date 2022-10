Franse regering grijpt in bij stakende raffinaderijen

Het personeel van de twee raffinaderijen van Esso-ExxonMobil en twee van de vijf raffinaderijen van TotalEnergies heeft het werk onderbroken voor een hoger loon. Door de werkonderbreking functioneert een derde van de pompstations in Frankrijk niet of gebrekkig.

Deze stations missen op zijn minst één brandstof, diesel of benzine. In sommige delen van het land zoals het noorden loopt het aantal problematische verkooppunten zelfs op tot 55 procent, in de regio Parijs tot 45 procent. Alleen aan de westkust valt het mee, maar verder vormen zich overal lange rijen voor de pomp.

Franse premier wil stakers verplicht aan het werk

De regering probeerde afgelopen weekend de crisis nog te bezweren door de sociale partners aan te moedigen om te onderhandelen en strategische voorraden aan te spreken. Omdat dit niets uithaalde, gooide premier Élisabeth Borne het dinsdag over een andere boeg. Tijdens het vragenuur in de Franse Tweede kamer, de Assemblée Nationale, kondigde Borne aan dat zij het personeel van de twee raffinaderijen van Esso-ExxonMobil zal vorderen.

De werknemers van deze installaties stemden enkele uren eerder voor de voortzetting van hun ontwrichtende actie. De wet voorziet in de mogelijkheid stakers te verplichten om te werken als er zwaarwegende collectieve belangen op het spel staan.

Daar is wat Borne betreft zeker sprake van, nu medewerkers van de thuiszorg en andere medische beroepsbeoefenaren vrezen dat zij hun patiënten niet meer kunnen bezoeken. Daarom begint zij een procedure die iedereen van de raffinaderijen van Esso-ExxonMobil Fos-sur-Mer bij Marseille en in Notre-Dame-de-Gravenchon verplicht om weer aan het werk te gaan.

Door de staking functioneert een derde van de pompstations niet of gebrekkig. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Het is niet voor het eerst dat een Franse premier naar dit middel grijpt. In 2010 beëindigde François Fillon op precies dezelfde manier een staking bij raffinaderijen. Die lagen toen stil uit protest tegen een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 62 jaar.

Borne richt zich op Esso-ExxonMobil, omdat hier maandag een cao-akkoord werd bereikt waar de raffinaderijen zich buiten hielden. Daarom is er geen enkele reden meer om de blokkade voort te zetten, aldus Borne. Bij TotalEnergies is de toestand anders. Hier zijn er nog geen gesprekken geweest.

De vakbond CGT eist een salarisverhoging van 10 procent. 7 procent is bedoeld als inflatiecorrectie omdat de prijzen in Frankrijk met bijna 6 procent zijn gestegen. De overige 3 procent moet iedereen mee laten delen in de grote winst die de laatste tijd werd geboekt.

TotalEnergies boekte een nettowinst van 10,4 miljard euro in de eerste zes maanden van dit jaar, maar wijst erop dat het personeel al een tijd meeprofiteert. In januari 2022 gingen alle medewerkers er met 3,5 procent op vooruit. Het jaar werd afgesloten met een winstuitkering van minimaal 7250 euro. Het gemiddelde loon steeg hierdoor naar 5000 euro bruto per maand.

