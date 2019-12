Franse pensioenhervormingen: langer werken, maar niet iedereen

De Fransen hebben eindelijk meer duidelijkheid gekregen over de pensioenplannen van de regering waarover ruim twee jaar is gepraat. Wie krijgt nu wel en wie krijgt nu niet te maken met nieuwe regels die er meestal op neer komen dat je langer moet werken voor een goed pensioen?

In het algemeen geldt dat er voor wie voor 1975 is geboren niets verandert, zo maakte premier Philippe duidelijk. De generatie vanaf 1975 krijgt te maken met een nieuw ‘universeel puntensysteem’, dat de huidige pensioenregimes vervangt van 42 verschillende beroepsgroepen en sectoren. Frankrijk kent geen AOW.

De generatiegrens van 1975 is een concessie aan de brede onrust die is ontstaan over de plannen. Eerder was er sprake van dat alle werknemers die geboren zijn vanaf 1963 aan de nieuwe regels worden onderworpen.

De werknemers die in 2022 debuteren op de arbeidsmarkt vallen direct in het puntensysteem. Hierin levert elke euro pensioenpremie die een werknemer afdraagt dezelfde rechten op. Ongeacht het moment van afdragen en de rechtspositie van de werknemer. Dit is volgens Philippe duidelijker en eerlijker.

Op welke termijn precies zei Philippe niet, maar het zal gedaan zijn met de veelbesproken gunstige regelingen voor bijvoorbeeld trein- en metrobestuurders. De laatsten staken nu al een week.

Voorkeursbehandeling

In totaal vallen meer dan een miljoen van de huidige 17 miljoen Franse pensionado’s onder de ‘regimes spéciaux’. Het gaat om werknemers die voor hun zestigste konden stoppen met werken en uitkeringen ontvangen die ruim boven het gemiddelde (bijna 1500 euro) liggen. Alleen wie bij de politie, de brandweer, het gevangeniswezen, of het leger werkt, kan nog rekenen op een voorkeursbehandeling.

De pensioengerechtigde leeftijd voor alle Fransen blijft 62 jaar. “Maar we moeten iedereen aanmoedigen langer door te werken”, aldus Philippe. In 2027 zal er daarom een ‘scharnierleeftijd’ worden ingesteld van 64 jaar. Dat wil zeggen dat wie eerder stopt een korting op het pensioen krijgt. Hiertoe wordt de waarde van een punt verminderd. Omgekeerd wordt het punt meer waard als men langer doorwerkt.

Premier Philippe stond voor een lastige taak. Hij moest proberen om de treinen weer te laten rijden, zonder de indruk te wekken dat het gedaan is met de hervormingsijver van zijn regering.

Premie voor een kind

Een paar groepen die zich nu laten horen bij de huidige protesten, kwam hij nadrukkelijk tegemoet. Moeders - die nu soms tot hun 67ste doorwerken om verzekerd te zijn van voldoende uitkering - krijgen in het puntensysteem nu een premie voor elk kind. Onderwijzers, die hun eindloonregeling net als andere overheidsdienaren kwijtraken, worden eveneens gecompenseerd.

Het puntensysteem krijgt ondertussen veel kritiek. Volgens stereconoom Thomas Piketty is het alleen een manier om later vrij ongemerkt te kunnen bezuinigen op de pensioenuitgaven. Ook volgens de rechtse ex-presidentskandidaat François Fillon was dit ‘het enige voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdaad blijft de grote vraag hoe Philippe en president Macron het pensioengebouw betaalbaar willen houden. Frankrijk kent geen pensioenfondsen naar Nederlands model, reserves zijn er niet. Elk jaar moet er veel geld bij om de gaten te vullen bij verlieslijdende regimes. Zo draait de belastingbetaler onder andere met drie miljard euro per jaar op om de gunstige vertrekregeling van het Parijse vervoersbedrijf RATP overeind te houden. Volgens de pensioenraad COR dreigt in 2025 een tekort van minimaal 8 miljard en maximaal 17 miljard euro.

