Franse oud-president Giscard d’Estaing overleden op 94-jarige leeftijd

Giscard d’Estaing was president van 1974 tot 1981. Zijn opvolger François Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar. Dat maakte Giscard d’Estaing ruimschoots de oudste nog levende ex-president van Frankrijk.

Giscard werd op 48-jarige leeftijd gekozen tot president. Daarmee was hij lang de jongste Franse president ooit, tot Emmanuel Macron dat record in 2017 verbrak.

Giscard was groot fan van Europese integratie: met de Duitse kanselier Helmut Schmidt legde hij de basis voor de euro. Ook wilde Giscard Frankrijk moderniseren en liberaliseren, in tegenstelling tot zijn conservatieve, gaullistische voorgangers. Onder zijn bewind werd echtscheiding met instemming van beide partijen toegestaan en werd abortus gelegaliseerd.

Dit mocht niet baten bij zijn poging tot herverkiezing, hij werd verslagen door François Mitterand.

Na zijn presidentschap was Giscard nog lang actief. Zo schreef hij mee aan de Europese grondwet die in 2005 door zowel Frankrijk als Nederland werd weggestemd. De opvallendste titel op zijn bibliografie is misschien wel de in 2009 verschenen roman ‘De prinses en de president’, een verhaal over de Franse leider en een ongelukkige Britse prinses die wel erg veel weg had van de in 1997 omgekomen prinses Diana. “Pure fictie", zei Giscard over het verhaal, al erkende hij dat Diana hem had geïnspireerd tot het schrijven ervan. “We hadden het over liefdesrelaties tussen wereldleiders en ze zei, waarom schrijf je er geen boek over?” zei hij daarover in een interview.

Giscard d'Estaing en prinses Diana in 1994 bij een theatervoorstelling. Beeld Reuters

Ziekenhuisopname

Hij was onlangs nog ontslagen uit het ziekenhuis in Tours waar hij kort daarvoor was opgenomen. Het is toen niet bekendgemaakt wat hem mankeerde. De voormalige president moest in september nog met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs.

Aanklagers openden in mei nog een onderzoek naar de voormalige leider, nadat een Duitse verslaggeefster een klacht had ingediend over vermeende handtastelijkheden na een interview in 2018. Hij zou meermaals haar achterste hebben aangeraakt. Giscard d’Estaing ontkende de beschuldiging.

Giscard wordt in besloten kring begraven.