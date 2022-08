Franse minister wil privéjets aan banden leggen

Ze zijn een symbool geworden van excessieve consumptie: de privévliegtuigen waarmee de rijkste zakenlieden en beroemdheden zich verplaatsen. Hoe korter de afstand, hoe heviger de verontwaardiging.

In de Verenigde Staten ontstond vorige maand ophef na de publicatie van een lijst met de grootste zondaars. Singer-songwriter Taylor Swift staat bovenaan met 170 vluchten sinds januari. De CO 2 -uitstoot hiervan zou meer dan 400 keer het totaal van een gemiddeld individu bedragen. De tegenwerping van een woordvoerder van Swift dat de zangeres haar toestel heel vaak uitleent, hielp niet veel.

Soberheidsplan

Ook in Frankrijk gaan stemmen op om privévliegverkeer te beperken. Op sociale media worden accounts die de vliegbewegingen van miljardairs in kaart brengen, intensief gevolgd. Dat sommige groene politici de toestellen het liefst helemaal zouden verbieden, net als trouwens zwembaden, wekt geen verbazing. Maar nu heeft ook de Franse minister van transport, Clément Beaune, zich bij de critici gevoegd.

Volgens Beaune zou Frankrijk de vluchten aan banden moeten leggen in het kader van een ‘soberheidsplan’ dat de regering binnenkort presenteert om de energiecrisis te lijf te gaan, betoogde hij in de krant Le Parisien. President Emmanuel Macron verklaarde vorige week bij de hervatting van het politieke seizoen dat de tijd van ‘overvloed en zorgeloosheid’ voorbij is.

Eerlijk de lasten verdelen

Om genoeg draagvlak te creëren voor het plan is het van groot belang om de lasten eerlijk te verdelen, denkt Beaune. “De politiek moet niet de indruk wekken dat van gewone mensen meer wordt gevraagd dan van de rijken.”

“Er is gedrag dat gewoon niet meer kan”, vervolgde Beaune, die geldt als een vertrouweling van het staatshoofd. “Soms zijn er dringende redenen om met zo’n vliegtuig te vliegen, maar het zou geen vervoermiddel moeten zijn dat je neemt voor het gemak.”

Beaune werd onmiddellijk gecorrigeerd door zijn centrumrechtse collega van transitie en tevens directe baas, die zei dat groen beleid niet hetzelfde is als scoren in de media. Ook Macron zou het initiatief van zijn protégé demagogisch vinden, meldde het doorgaans goed geïnformeerde weekblad Le Canard Enchaîné. Maar Beaune geeft niet op. Hij kondigde precieze voorstellen aan en kan rekenen op de steun van verschillende prominenten in de coalitie van Macron.

Bijval

Ook de populaire energie-expert Jean-Marc Jancovici, auteur van een zeer succesvol stripboek over klimaatverandering en energie, staat achter Beaune. “Je kunt niet vragen of mensen minder auto willen rijden en de rijken met privéjets ongemoeid laten.”

Beaune heeft een afspraak voor een ontmoeting gemaakt met Julien Bayou, fractieleider van de Groenen in de Franse Tweede Kamer. Bayou is waarschijnlijk wel in voor een akkoord om de privéjet voor korte afstanden in de ban te doen.

Beaune denkt overigens naar eigen zeggen geen seconde dat je de planeet kunt redden door privéjets meer aan de grond te houden. Het vliegverkeer is op dit moment verantwoordelijk voor 3 procent van de mondiale uitstoot, en privévluchten maken daar slechts een klein deel van uit. “Maar wat symbolisch is, is niet anekdotisch.”

