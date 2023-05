Franse minister beledigt Italiaanse premier Meloni

De Italiaanse minister van buitenlandse zaken Antonio Tajani zegde op het laatste moment een bezoek aan Parijs af. Het beoogde gesprek met zijn Franse ambtgenoot moest gaan over de verbetering van de onderlinge relatie. De beledigingen aan het adres van Meloni, de Italiaanse regering en het Italiaanse volk noemde hij ‘onacceptabel’. Hij eist nu excuses van de Franse regering, voordat er verder gepraat kan worden

Darmanin stelde in een gesprek de Franse RMC Radio dat Meloni haar kiezers heeft ‘voorgelogen’ door te beloven dat zij de migrantencrisis zal oplossen. Dit jaar alleen al zijn er 42.000 migranten, voornamelijk vanuit Tunesië, in bootjes de Middellandse Zee overgestoken naar Italië. Vorig jaar arriveerden er in dezelfde periode 11.200 mensen.

Egoïstisch

Darmanin lokte niet voor het eerst een ruzie uit met Italië. In november vorig jaar beschuldigde hij Meloni ervan egoïstisch te zijn, toen de Italiaanse premier een schip dat vluchtelingen had opgepikt geen toestemming gaf in haar land aan te meren. Uiteindelijk week de boot uit naar een Franse haven. Aanvankelijk zou Parijs 3500 migranten overnemen van Italië, maar die toezegging werd daarna ingetrokken.

Inmiddels heeft Parijs laten weten bereid te zijn samen te werken met de Italianen, maar dat was onvoldoende voor Rome.

Lees ook:

Frankrijk laat migrantenschip aanmeren na ruzie met Italië

De migranten aan boord van de Ocean Viking mogen eindelijk van boord.Frankrijk laat na Italiaanse weigering het schip toe.