Franse klimaatactivisten verslaan sneeuwkanonnen

Het bestuur van de gemeente La Clusaz had gehoopt deze herfst nog te beginnen met de klus. Maar een bestuursrechter in Grenoble stak dinsdag een stokje voor een omstreden plan voor een kunstmeer met een oppervlakte van acht hectare, wat overeenkomt met ongeveer twaalf voetbalvelden.

De vergunning wordt opgeschort. Omdat, volgens de uitspraak, “het publieke belang van een reservoir dat voornamelijk is bedoeld voor de productie van kunstmatige sneeuw, niet opweegt tegen de noodzaak om een natuurgebied en de hier voorkomende flora en fauna te beschermen”.

Het reservoir, dat het vijfde in de gemeente moest worden, zou in het Bois de la Colombière komen. Dit bos bevindt zich op 1500 meter hoogte, boven een moeraszone en vlak bij een Natura 2000-gebied.

Opluchting

Eind september streken activisten van onder andere Extinction Rebellion neer in la Colombière. Het besluit van de rechtbank is door de bezetters die verblijven in tenten en boomhutten begroet met ‘grote opluchting’. “Wij pakken onze bagage en geven nu weer de volledige ruimte terug aan het leven hier”, zo lieten zij weten.

Ook de organisaties die naar de rechter stapten, reageerden opgetogen. Maar zij wijzen er tegelijk op dat de plannen van La Clusaz tekenend zijn voor ‘de vlucht vaar voren’ van veel Europese berggebieden. “Vernietiging van bos, drassige gebieden en beschermde soorten en het gebruik van drinkwater voor kunstsneeuw staan haaks op de plicht om sober te zijn en ons aan te passen aan klimaatverandering”, schrijft bijvoorbeeld France Nature Environnement in een verklaring.

La Clusaz, een ski-oord van middelgrote omvang, is bijzonder afhankelijk van het toerisme. Er werken zo’n tweeduizend personen in de wintersportsector die samen 20 miljoen euro per jaar verdienen. Nu er steeds minder sneeuw is, staat het verdienmodel van 1300 gezinnen op de tocht.

Burgemeester Didier Thévenet benadrukt dat La Clusaz niet zonder een vijfde reservoir kan. Nu is 27 procent van het gebied van zijn gemeente bedekt met kunstsneeuw, en dat moet wat hem betreft 45 procent worden. Alleen op deze manier zou de werkgelegenheid in La Clusaz nog voor dertig jaar zijn verzekerd. En zo zou de gemeente ook de eigen energietransitie kunnen financieren.

Evenwicht

In een reactie op het rechterlijke oordeel benadrukt Thévenet, die in beroep gaat bij de Franse Raad van State, dat wintersport en de strijd tegen opwarming elkaar niet uitsluiten. “Het is juist ons doel om een goed evenwicht te vinden tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling die ten goede komt aan de bewoners van dit gebied.”

Het idee dat alles samen kan gaan wordt verdedigd door bijna alle lokale politici in het Alpengebied. Onder hen bevindt zich ook de centrum-rechtse voorzitter van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.

Toch gaan ook in La Clusaz zelf stemmen op tegen deze zienswijze. “Het is een illusie”, zo citeert de krant Libération Xavier Ernoult, een 76-jarige oprichter van een van de skischolen in la Clusaz. “Ik zie niet wat er duurzaam is aan skiën op kunstsneeuw; je moet er bos voor kappen en pistes bulldozeren. Het doet pijn om te zien dat we ons dorp en de natuur kapotmaken.”

Lees ook:

Klimaatopwarming bedreigt de olympische sneeuwsporten: ‘De situatie is ernstiger dan gedacht’

Klimaatverandering bedreigt de skisporten. Nieuw onderzoek onder skiërs zelf laat zien dat het steeds gevaarlijker wordt om af te dalen.