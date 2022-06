Frans Timmermans zal Polen in het gareel krijgen. ‘We blijven werken aan de rechtsstaat’

Hij zal volhouden, zegt de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans. Hij zal Polen blijven voorhouden dat het Europese recht boven het Poolse recht gaat. Deze vrijdag reist hij persoonlijk naar het land om dat te vertellen.

“Ik heb een zwak voor Polen”, bekende Timmermans donderdagavond. “Ze hebben mijn vader bevrijd in de oorlog.”

Het is volkomen toeval dat Frans Timmermans donderdag aan Nederlandse journalisten uitleg kan geven. Zijn lezing in het Haagse Nieuwspoort werd al twee keer uitgesteld. Nu kan hij meteen uitleggen waarom hij het oneens is met zijn baas, Ursula von der Leyen. Haar rechtsopvatting is de zijne niet, zegt hij.

Frans Timmermans stemde woensdag in de vergadering van de Europese Commissie tegen het vrijgeven van het coronaherstelgeld aan Polen, maar was in de minderheid. Hij vond alleen zijn naaste collega, de andere vicevoorzitter Margarete Vestager aan zijn zijde. De rest van de commissarissen ging akkoord met het idee om Polen onder strenge voorwaarden een bedrag van ongeveer 36 miljard te geven.

Voorwaarden

Op de achtergrond speelt een uitspraak van het Europese Hof, dat Polen streng berispte vanwege zijn omgang met rechters, die plots ontslagen kunnen worden. “Ik, en ook Vestager, leggen het arrest van het Europese Hof van Justitie over de Poolse tuchtkamer voor rechters anders uit dan de meerderheid van de Europese Commissie”, zo legt Frans Timmermans de ruzie in de Commissie uit. “Dat arrest stelt dat Poolse rechters onrechtmatig zijn ontslagen. Ik denk: als dat onrechtmatig was, dan moeten ze hun functie terugkrijgen. Maar Polen mag in plaats daarvan een procedure optuigen waarin het tot achttien maanden kan duren voor er is bepaald of ze daar recht op hebben.”

Timmermans praat over één van de drie voorwaarden waaronder Polen nu toch de beschikking krijgt over zijn miljarden, bedoeld voor vergroening en digitalisering van de maatschappij. De andere twee voorwaarden gaan ook over de tuchtprocedure voor rechters.

De Europese Commissie had eerder geweigerd om het geld uit te keren, omdat ze geen vertrouwen had in de onafhankelijkheid van Poolse rechters. De rechtsstaat, zei de Europese Commissie herhaaldelijk, is het fundament van de Unie. Daar mag geen lidstaat mee marchanderen.

Boete van een miljoen per dag

Nu blijkt dat toch iets anders te liggen. Ook Timmermans, die eerder nog een procedure begon om het land zijn stemrecht te ontnemen, is nu minder stellig dan voorheen. “We blijven werken aan de rechtsstaat”, zegt hij nu. “We hebben op dit punt nu gezegd: we stellen drie eisen. Maar die laten onverlet dat we nog een heleboel andere dingen kunnen inzetten om Polen in het gareel te proberen te krijgen.”

“Voor dit programma is het van belang dat er, mocht er een conflict over het geld of de besteding ontstaan, mensen weten dat er een onafhankelijke rechter over beslist en niet iemand die een besluit neemt op basis van een telefoontje van iemand. We blijven voor het overige een vergaande discussie met Polen voeren over wat er met hun rechtsstaat aan de hand is.” Het land blijft bijvoorbeeld, zo zei donderdagochtend een betrokken ambtenaar, nog altijd gebonden aan de boete van een miljoen euro per dag omdat het zich niet houdt aan de uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

“Polen moet terugkomen op zijn idee dat het Europese recht ondergeschikt is aan zijn eigen recht”, zegt Timmermans, maar hij ziet dat los van het herstelfonds. Timmermans wil dat, als hij in Polen is, ook dolgraag aan de Polen toelichten. “Maar het is de vraag of ik mijn boodschap kwijt kan in de Poolse media.”

