Frans Timmermans doorstaat ook zijn klimaatexamen in het Europees Parlement

Hij zou het veel moeilijker krijgen dan vijf jaar geleden, was vooraf de verwachting. Maar uiteindelijk lukte het Frans Timmermans opnieuw om, op zijn kenmerkende, bijna achteloze wijze, het Europees Parlement voor zich te winnen. De drie uur durende hoorzitting die hij gisteravond moest ondergaan over het klimaatbeleid dat hij de komende vijf jaar vorm moet geven, kwam Timmermans ongeschonden door.

Nadat zijn ambitie om commissievoorzitter te worden afgelopen zomer in het zicht van de haven schipbreuk leed, moest de PvdA-coryfee onder de komende Duitse voorzitter Ursula von der Leyen genoegen nemen met een hernieuwd vicevoorzitterschap. Aan hem de taak om een ‘groene deal’ voor elkaar te boksen voor Europa.

Radicale omslag naar een duurzamere maatschappij

Daar waar Von der Leyens voorganger Jean-Claude Juncker vijf jaar geleden nog straal was vergeten een duurzaamheidscommissaris in zijn team op te nemen (zijn rechterhand Timmermans kreeg die taak er op het laatste moment nog even bij), daar moet de radicale omslag naar een duurzamere maatschappij nu centraal komen te staan bij alles wat de commissie-Von der Leyen gaat doen.

“De uitdaging is werkelijk existentieel”, zo vatte Timmermans aan het begin van de parlementaire hoorzitting zijn taak samen. “We kunnen ons niet meer de luxe veroorloven om dit te verknallen.”

Zoals verwacht namen de parlementariërs van de centrum-rechtse Europese Volkspartij (onder wie CDA’er Esther de Lange) Timmermans vooral onder vuur over de mogelijke schade die een mogelijk radicaal klimaatbeleid zal toebrengen aan de economie. Diezelfde EVP begon ook te steigeren toen bekend werd dat oud-PvdA-Kamerlid Diederik Samsom de kabinetschef van Timmermans werd. Werd dat allemaal niet veel te links? Tegelijk waren er ter linkerzijde juist zorgen over de sociale gevolgen van een streng klimaatbeleid voor de minderbedeelden.

Timmermans probeerde alle bezwaren weg te redeneren. De economie zou juist moeten profiteren van de duurzaamheidstransitie. En de groene deal is alleen mogelijk als alle burgers aan boord zijn. “Meer dan vijftig miljoen Europeanen hebben moeite om hun energierekening te betalen”, zei hij. “Ik vind dat onaanvaardbaar. De bedoeling van de groene deal is juist om die energierekening te verlagen, niet te verhogen.”

Voor werknemers uit oude industrieën, zoals kolenmijnen in Polen, moet er een grote pot geld komen voor omscholing en andere sociale ondersteuning.

Timmermans schoot in het Italiaans uit zijn slof

Slechts één keer schoot de oud-minister van buitenlandse zaken uit zijn slof. Toen de Italiaanse Europarlementariër Silvia Sardone (van de rechts-populistische partij Lega) de Europese Commissie ervan beschuldigde te worden gegijzeld door de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg, antwoordde Timmermans (in het Italiaans): “Hoe zwak moeten je argumenten wel niet zijn als je je toevlucht neemt tot een aanval op een 16-jarig meisje.” Het leverde hem applaus op.

Afgaand op deze hoorzitting zal Timmermans in zijn klimaatambities veel steun krijgen van dit Europees Parlement. Hardere noten heeft hij vermoedelijk te kraken binnen de Europese Commissie zelf. Daar zal hij zijn collega’s die traditionele EU-belangen moeten verdedigen, zoals landbouw en industrie, in het klimaatgareel moeten krijgen. Voor het welslagen daarvan zal hij mede-afhankelijk zijn van het leiderschap van Von der Leyen, wier baan hij zo graag zelf had willen bekleden.

Wojciechowski is alsnog geslaagd De Poolse kandidaat-Eurocommissaris voor landbouw, Janusz Wojciechowski, heeft zijn herexamen ‘met de hakken over de sloot’ gehaald, zoals VVD-Europarlementariër Jan Huitema het verwoordde. Na een uiterst zwak optreden tijdens zijn eerste hoorzitting vorige week moest Wojciechowski dinsdag opnieuw opdraven. Daarbij maakte hij een betere indruk. Ook de Zweedse Ylva Johansson (binnenlandse zaken, waaronder asiel en migratie) had een herkansing nodig voor haar goedkeuring. De Française Sylvie Goulard, die vorige week ongekend hard werd aangepakt, zit nog even in spanning. Mogelijk hoort zij woensdag het eindoordeel van het parlement.

