Frans-Nederlandse liefde bloeit op, maar Macron blijft bij Taiwan-standpunt

Een onwaarschijnlijke liefde, een sprookjesachtige huwelijksreis – dat beeld rijst op uit het voorbije staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Nederland. Woensdagavond werd dat afgesloten met een bezoek aan de wereldvermaarde Vermeer-tentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum, in aanwezigheid van het koninklijk paar en premier Rutte. Het was het eerste Franse staatsbezoek sinds 2000.

De toenadering kan echter niet verhullen dat Parijs en Den Haag verschillend blijven denken over een paar wezenlijke onderwerpen. Die verschillen bleven discreet verborgen onder de gesteven tafellakens van het staatsbanket dinsdagavond in het paleis op de Dam.

Zo springt Nederland allesbehalve achterop bij een van de stokpaardjes van Macron, de door hem vurig gewenste ‘strategische autonomie’ van Europa. Weliswaar vindt ook het huidige kabinet-Rutte dat de EU-landen te afhankelijk zijn geworden van onder meer energiebronnen, techbedrijven, defensie en farmaceuten van buiten de EU. Maar hoe die afhankelijkheid verholpen zou moeten worden, daarover denken beide landen anders.

Frankrijk deinst niet terug voor protectionistische maatregelen, inclusief staatssteun voor bepaalde bedrijfstakken. Nederlanders in het algemeen, en kabinetten met de VVD in het bijzonder, zijn meer van de mondiale vrijhandel zonder overheidsbarrières.

Vrijhandel versus protectionisme, Amerika en Brussel

“Iedereen wordt beter van eerlijke handel, protectionisme staat vooruitgang in de weg”, zei Rutte in april 2018 tijdens een bezoek aan China. Dat is lang geleden. Vijf jaar later, in een andere geopolitieke wereld, zou hij dat waarschijnlijk niet meer zo hard zeggen, zeker niet daar. Niettemin blijft vrijhandel in het Nederlandse DNA zitten.

Macron heeft een andere definitie van ‘eerlijke handel’. In de toespraak die hij dinsdag hield in Den Haag, herhaalde hij zijn bedenkingen tegen het beoogde vrijhandelsverdrag tussen de EU en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur. “Bij elk handelsoverleg moeten we duurzaamheidscriteria integreren, zoals naleving van het klimaatakkoord van Parijs.” Wat hem betreft voldoet het Mercosur-verdrag niet aan die voorwaarden. Het kabinet-Rutte is juist voorstander van snelle invoering van de overeenkomst, al vindt het daarbij een meerderheid van de Tweede Kamer tegenover zich.

Groot is het contrast tussen beide landen in hun houding tegenover de Verenigde Staten. Nederland onderhoudt traditioneel sterke trans-Atlantische banden, terwijl Frankrijk juist een lange traditie heeft van anti-Amerikanisme, van mild tot streng.

Macron voor ‘status quo’ Taiwan De Franse president Macron is voorstander van de ‘status quo’ van Taiwan: “Wij willen een conflict vermijden”. Tijdens een persconferentie met premier Rutte, in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, reageerde Macron voor het eerst op de internationale kritiek na uitlatingen die hij afgelopen week over Taiwan deed in China. In interviews zei hij toen dat Europa afzijdig moet blijven in het geval China de ‘afvallige provincie’ Taiwan met militair geweld probeert in te lijven. De EU moet zich volgens hem niet laten meeslepen door de ‘Amerikaanse agenda en een Chinese overreactie’. Die uitspraak viel slecht in zowel Europa als de Verenigde Staten, die in geval van een Taiwan-crisis rekenen op hun Europese bondgenoten. In Amsterdam nuanceerde Macron zijn uitlatingen iets, maar hij beet ook van zich af. “Bondgenoot zijn (van de VS, red.) is iets anders dan vazal.”

Beide landen kijken ook geheel anders aan tegen ‘Brussel’: Frankrijk met een hoopvolle blik en historisch besef, Nederland met argwaan en de hand op de portemonnee. Na zijn eerste verkiezingsoverwinning in 2017 maakte Macron de lange, triomfantelijke wandeling naar het podium onder de tonen van de Europese hymne Ode an die Freude. Rutte gruwt van pompeuze EU-symboliek (‘Met die blauwe vlag en die gele sterretjes heb ik nooit wat gehad’).

Den Haag moet niets hebben van al die potten met nieuw geld die Parijs vaak in Brussel wil neerzetten. Het meest recente voorstel voor zo’n miljardenpot, te vullen door de EU-lidstaten, zou wat Frankrijk betreft een antwoord moeten zijn op de Amerikaanse megasubsidies voor groene investeringen. Kijk eerst maar eens wat er nog in de bestaande EU-potjes zit, was de Nederlandse reactie.

Met of zonder sprookjes-staatsbezoek zijn er dus nog genoeg verschillen te overbruggen. Al hebben Macron en Rutte iets heel anders nog wél gemeen: hun populariteit in eigen land is historisch laag, na respectievelijk 6 en (deze vrijdag exact) 12,5 jaar bewogen regeerjaren.

