Frankrijk zoekt toenadering tot gasrijk Algerije

Algerije vierde vorige maand uitbundig dat het zestig jaar onafhankelijk is van Frankrijk, maar de regeringsleider van de oud-kolonisator staat vandaag op de stoep bij zijn Algerijnse collega. Het bezoek is hoognodig, want de relatie tussen Algiers en Parijs is behoorlijk slecht, en beide landen kunnen elkaars hulp op dit moment goed gebruiken.

De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde zijn volk dat er donkere dagen in het verschiet liggen en dat de tijden van overvloed en ‘zorgeloosheid’ voorbij zijn. “De tijd waarin we leven”, zo stelde hij, “lijkt te worden vormgegeven door een reeks van crisissen, waarvan de een ernstiger is dan de andere”. Hij verwees onder meer naar de droogte, de bosbranden, de oorlog in Oekraïne en de gascrisis.

Algerije beschikt over enorme gasvoorraden

Algerije kampt, net als Frankrijk, met enorme droogte en bosbranden, en Parijs heeft hulp aan Algiers toegezegd bij de bestrijding van de branden. Algerije beschikt over enorme gasvoorraden, en Macron wil graag praten met zijn collega Abdelmadjid Tebboune over gasleveranties aan Frankrijk. Dat blijkt onder meer uit de entourage van Macron: met hem reist ook Catherine MacGregor mee, de directrice van het Franse energiebedrijf Engie.

Maar de vraag is of Macron wel de mogelijkheid krijgt om het over gas te hebben, want hij heeft in de ogen van Tebboune heel veel goed te maken.

Emmanuel Macron betwistte vorig jaar dat er zoiets bestond als de Algerijnse natie vóór de invasie van de Fransen in de negentiende eeuw. Ook zei hij dat de regering in Algiers, die hij omschreef een ‘politiek-militair systeem’, van het aanwakkeren van haat tegen Frankrijk. Die opmerkingen schoten Tebboune in het verkeerde keelgat en die riep zijn ambassadeur tijdelijk terug uit Parijs en sloot zijn luchtruim voor Franse militaire vliegtuigen, waardoor de Franse missie in Mali in gevaar kwam.

Afhankelijkheid van Russisch gas

Door de gascrisis in Europa, waarbij landen hun afhankelijkheid van Russisch gas proberen af te bouwen, heeft het gasrijke Algerije een sterke onderhandelingspositie. Algiers heeft de klanten voor het uitkiezen: Tebboune ontving in de laatste maanden bijvoorbeeld twee keer de Italiaanse president en sloot lucratieve gasdeals met Rome (Macrons laatste bezoek aan Algerije is alweer vijf jaar geleden). Italië is er mede daarom in een paar maanden in geslaagd om zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen van 40 naar 25 procent.

Macron heeft maar liefst twee dagen uitgetrokken voor zijn bezoek, en dat zal vooral gericht zijn op het verbeteren van Frankrijks imago. Hij gaat in Algiers en Oran praten met jonge ondernemers en vriendelijkheden uitwisselen met Algerijnse politieke leiders. Maar Algerije verwacht ook concrete stappen. Macron halveerde dit jaar de afgifte van visa aan Algerijnen - dit omdat Algiers weigerde uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen - en Tebboune verwacht mogelijk dat Macron de beperkingen opheft of dat hij op enige wijze excuses maakt aan Algerije voor Frankrijks misdragingen in het verleden.

Macron verwacht dan ook niet dat hij in twee dagen een gasdeal eruit kan slepen, maar als hij het bezoek met succes afsluit, dan is er in ieder geval wel een basis gelegd voor de volgende onderhandelingen.

