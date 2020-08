Frankrijk vreest Spaans corona-scenario

Een tweede golf kan bijna niet uitblijven in Frankrijk. Dat is het oordeel van de Wetenschappelijke Raad, een orgaan dat de regering sinds het begin van de Covid-19-epidemie adviseert. ‘Het virus gaat meer rond en de beschermende maatregelen worden minder goed nageleefd’, waarschuwt de 13-koppige raad. ‘Het evenwicht is wankel en wij kunnen elk moment in een situatie terecht komen die minder beheersbaar is, zoals nu in Spanje het geval is.’

Een tweede golf komt volgens het gezelschap zeer waarschijnlijk deze herfst. Het saldo van patiënten die het ziekenhuis verlaten en die worden opgenomen was tussen vrijdag en maandag weer positief. Het bedraagt nu +13, een eerste significante toename sinds het einde van de lockdown op 11 mei.

Indicatoren stellen niet gerust

Op de Franse ic’s verblijven nu 384 patiënten. Ook andere indicatoren - het aantal nieuwe besmettingen en het aantal besmettingshaarden - stellen niet gerust. De raad adviseert dat de 21 grootste steden zich voorbereiden op een lokale lockdown waarvan het regime wat strengheid betreft kan verschillen.

Het huidige beleid van testen, opsporen en isoleren is voor veel verbetering vatbaar. Mensen moeten nu vanwege de grote vraag te lang wachten op een test.

In de week van 20 tot 26 juli groeide het aantal nieuwe besmettingen met 54 procent naar 5592 en werd de grens van 1000 nieuwe gevallen per dag overschreden. Het departement Mayenne in de regio Bretagne geldt nu als het meest zorgelijke gebied. Sommige bewoners van de Mayenne die vakantie vieren in andere delen van het land hebben hun nummerbord vervangen om niet herkenbaar te zijn als ‘pestlijders’. Toerisme-ondernemers melden een duidelijke daling in het aantal klanten en klagen over de ‘stigmatisering’ van hun streek.

Ondertussen groeit het aantal steden waar een mondkapjesplicht op markten of in drukke toeristische zones van kracht is.

