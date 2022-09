Frankrijk vreest een ‘elektrisch Waterloo’ in de winter

De klanten van energiebedrijf Engie hoeven zich geen zorgen te maken over het nieuws dat Rusland vanaf donderdag geen gas meer levert aan Frankrijk, heeft de Franse premier Élisabeth Borne laten weten. Er is genoeg gas tot maart. De voorraden zijn nu voor 90 procent gevuld en in november zullen ze helemaal vol zijn. Een tekort kan alleen ontstaan bij uitzonderlijk lage temperaturen.

Frankrijk heeft in vergelijking met Duitsland het voordeel dat het niet afhankelijk is van Russisch gas. Het Franse gas komt voor het grootste deel uit Noorwegen (36 procent). Voor de oorlog in Oekraïne kwam 17 procent uit Rusland, de laatste tijd was dat 4 procent.

Gas weegt bovendien niet zwaar mee bij de productie van elektriciteit. Die wordt maar voor 7,5 procent opgewekt met fossiele brandstoffen. De Franse stroom is uitzonderlijk groen, omdat het vooral wordt gemaakt met kernenergie (69 procent) en waterkracht (12 procent).

Maar toch stijgt de spanning. Frankrijk wordt geconfronteerd met wat in het Engels een perfect storm heet, een samenloop van onvoorziene tegenvallers die de stroomvoorziening bedreigen. Ook de term Waterloo électrique, een ‘elektrisch Waterloo’, valt steeds vaker.

Stuwmeren met laag water

Zo liep door de corona-epidemie het onderhoud van achttien kerncentrales grote vertraging op. Omdat de veiligheidsvoorschriften draconisch zijn, moesten deze kerncentrales hun activiteit staken. Resultaat: op dit moment is de helft van de reactoren niet in bedrijf.

De hittegolven van deze zomer hebben de toestand verergerd, omdat de centrales geen water uit rivieren mogen pompen om de reactoren te koelen, en ook geen gebruikt water mogen lozen. Door de droogte kwam bovendien het water in de stuwmeren in het zuidoosten van het land te laag te staan. In normale omstandigheden levert waterkracht de ongeveer 15 gigawatt die nodig is om de piekmomenten in de winter door te komen. Of dat nu ook weer lukt, is onzeker.

Bellen met Duitsland

Ook de autoriteiten droegen bij aan de deplorabele toestand. Zo meende François Hollande, die tussen 2012 en 2017 president van Frankrijk was, dat het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsmix veel kleiner moest worden. Hij sloot twee reactoren in Fessenheim die goed waren voor 1,8 gigawatt en nu node worden gemist. Hollande’s opvolger Emmanuel Macron gooide pas dit jaar het roer om. In februari kondigde hij de bouw van nieuwe kerncentrales aan.

Ook ontmantelde Frankrijk de laatste jaren een aantal kolencentrales waar het nu geen beroep meer op kan doen. Duitsland deed dat juist niet, vandaar ook dat de twee eind juli een speciale afspraak maakten met elkaar: Duitsland kan rekenen op gas uit Frankrijk als de nood aan de man komt, en Parijs kan Berlijn altijd bellen als het licht uit dreigt te gaan.

Nord Stream 1 opnieuw dicht Rusland stopt niet alleen de gastoevoer naar Frankrijk, gisteren werd de gastoevoer via de Nord Stream 1 - de pijpleiding die van Rusland naar Duitsland loopt - ook stopgezet. Volgens het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gaat het om onderhoud en zal de pijpleiding zaterdag weer opengaan. De vorige keer dat de pijpleiding tijdelijk werd gesloten, schroefde Rusland de gastoevoer naar Duitsland na de herstart terug van een capaciteit van 40 procent naar 20 procent. Er zijn zorgen dat Rusland dit moment opnieuw zal aangrijpen om de gastoevoer opnieuw te verlagen.

