Frankrijk verbiedt vuurwerk uit angst voor rellen op nationale feestdag

De Franse nationale feestdag op 14 juli is een dag van tradities: van optochten, blauw-wit-rode vlaggen en, als klap op de vuurpijl, het afsteken van vuurwerk aan het einde van de dag. Hoewel individuen officieel zelf geen vuurwerk mogen afsteken op de feestdag, draait de vuurwerkhandel vóór Quatorze Juillet normaal gesproken overuren.

Maar niet dit jaar, als het aan de Franse regering ligt. Die heeft de koop en verkoop van vuurwerk per direct verboden. Dat blijft zo tot zeker 15 juli, maakte de regering zondag bekend. Met het verbod hoopt de regering ‘het risico op serieuze verstoringen tijden de festiviteiten op 14 juli te voorkomen’. Publieke vuurwerkshows van gemeenten mogen wel doorgaan.

Ook ouders beboeten

Het besluit volgt op de grootschalige rellen van afgelopen week, waarbij demonstranten vuurwerkraketten, stenen en flessen op de politie gooiden. De rellen volgden op de dood van de zeventienjarige Nahel, een jongen van Algerijnse en Marokkaanse afkomst, die op 27 juni bij een verkeerscontrole door een politiekogel om het leven kwam.

De Franse autoriteiten vrezen dat het vuurwerk tijdens de feestdag opnieuw tegen de politie zal worden ingezet. “Lokale bestuurders zijn bezorgd over de mogelijkheid dat er nog meer incidenten gaan plaatsvinden tijdens de nationale feestdag”, zei premier Élisabeth Borne tegen Le Parisien.

Ze beloofde ‘grove middelen om de Fransen te beschermen’ in deze ‘gevoelige dagen’. Borne zei ook te overwegen de ouders van rellende minderjarigen te beboeten. Onder de gearresteerden van de eerdere rellen zitten kinderen van slechts twaalf en dertien jaar, meldde het ministerie van binnenlandse zaken eerder.

Nog niet gestopt

De afgelopen week heeft Frankrijk verschillende maatregelen ingevoerd in een poging om de rellen te stoppen. Maar ook dit weekend kwamen demonstranten in botsing met de politie, tijdens een herdenkingsmars voor de in 2016 overleden Adama Traoré. De toen 24-jarige Traoré, van Malinese afkomst, stierf tijdens een arrestatie. Volgens zijn familie kwam hij door verstikking om het leven, maar de politie ontkent dat.

Zijn jaarlijkse herdenkingsmars was dit jaar verboden door de politie, toch gingen ruim 2000 mensen de straat op. Op een door een bijstander gefilmde video is te zien dat Traorés 29-jarige broer werd daarbij hardhandig gearresteerd. Ook Traorés zus kreeg een aanklacht voor het ‘organiseren van een ongeautoriseerde demonstratie’.

In totaal arresteerde de politie de afgelopen weken zo’n 3700 mensen in verband met de rellen, onder wie 1160 minderjarigen.

