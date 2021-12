Frankrijk sluit zijn grenzen voor de Britten, uit vrees voor omikron

Frankrijk heeft strikte reisbeperkingen ingesteld voor het verkeer van en naar Groot-Brittannië. Omdat de omikron-variant van het coronavirus daar snel om zich heen grijpt, krijgen reizigers met veel nieuwe maatregelen te maken. Voor toeristen en de meeste zakenmensen wordt het vrijwel onmogelijk om nog tussen de twee landen te bewegen.

Vanaf vrijdag om middernacht mogen mensen alleen nog met een zeer dringende reden van Frankrijk naar Engeland toe. Dan gaat het onder meer om patiënten die een medische behandeling nodig hebben, familieleden die een uitvaart willen bijwonen of mensen met een essentieel beroep. Britten die naar huis gaan, mogen nog wel de grens over.

De andere kant op wordt het nog lastiger. Alleen Franse staatsburgers, mensen die permanent in Frankrijk wonen of er een essentieel beroep hebben, mogen het land in. Een uitzondering is er voor mensen die verder reizen, als ze niet meer dan 24 uur in Frankrijk blijven.

Iedereen die van Engeland naar Frankrijk reist, moet een negatieve PCR-test bij zich hebben die maximaal 24 uur eerder is afgenomen. Dat was tot nu toe een test van maximaal 48 uur oud, alleen voor ongevaccineerden. Deze reizigers moeten bovendien een week in isolatie blijven – tenzij ze na twee dagen negatief testen op het coronavirus.

Producten nodig voor kerstinkopen

Vrachtwagenchauffeurs vallen volgens de Franse regering onder de essentiële beroepen, zij mogen wel blijven rijden. Toch ontstond er onrust aan de Britse kant; voor Dover, waar de tunnel naar Calais begint, stonden donderdag weer rijen. Juist voor de kerstinkopen hebben de Britse consumenten veel producten van het Europese vasteland nodig, zoals wijn, fruit en kaas.

Volgens de Franse regering zijn de strikte maatregelen nodig omdat omikron veel besmettelijker is dan de eerdere varianten. In Groot-Brittannië is de nieuwe variant al veel meer verspreid dan in de meeste Europese landen. Volgens een regeringswoordvoerder waren er donderdag nog maar 240 bevestigde omikron-gevallen in Frankrijk.

Het Verenigd Koninkrijk meldde woensdag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen van 78.610, en de verwachting is dat de stijging de komende dagen toeneemt.

De Britse regering heeft laconiek gereageerd op de Franse maatregelen. Volgens een woordvoerder hebben de restricties weinig zin, omdat de omikron-variant toch al wijdverspreid is. De grenzen sluiten is volgens de woordvoerder ‘effectief noch gepast’, maar hij beklemtoonde dat het andere landen vrij staat om de maatregelen te nemen die zij nodig achten.

De reisindustrie heeft geschrokken gereageerd, veel Britten gaan in andere jaren tijdens de kerstvakantie skiën in Frankrijk.

