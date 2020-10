Frankrijk opent de aanval op islamistische clubs, maar het opdoeken blijkt niet eenvoudig

BarakaCity beschikt over een flink kantoor in de Parijse voorstad. Op de gevel lachen grote portretten in Unicef-stijl je toe. De NGO zet zich sinds 2010 in voor humanitaire actie, met bijzondere aandacht voor kinderen die door oorlog werden getroffen of die seksueel zijn misbruikt. Oprichter Idriss Sihamedi wil daarbij ook strijden tegen racisme en discriminatie.

Maar volgens minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin is BarakaCity – naar eigen zeggen actief in twintig landen – vooral een vehikel voor radicale propaganda. Woensdag, een dag voor de aanslag in Nice, keurde de ministerraad een decreet goed dat het lot van de stichting bezegelt. Sihamedi is een salafist die eerder de aandacht trok door polygamie aan te bevelen (als middel tegen vreemdgaan) en te waarschuwen voor de gevaren van muziek. Volgens het decreet bezondigt hij zich ook aan haatzaaien en het verheerlijken van terreur.

Zo wenste Sihamedi de redactie van Charlie Hebdo begin vorige maand nog naar de hel, omdat het blad aan het begin van het grote proces over de aanslag van januari 2015 opnieuw de Mohammed-cartoons afdrukte. Op zijn facebookpagina schreef de hulpverlener: ‘Niemand mag onze profeet beledigen. Dat Allah zijn toorn mag uitstorten over Charlie en dat hij met behulp van de zon hun graven in vuur en vlam mag zetten.’

Weigeren om IS te veroordelen

Het decreet herinnert er ook aan ook dat Sihamedi in 2016 weigerde Islamitische Staat op televisie te veroordelen. Hij zou ook in IS-gebied zijn geweest, wat Sihamedi ontkent. De Turkse tak van BarakaCity wordt geleid door Mehmet Uzun, een Franco-Turk die de jihad in Syrië en Irak aanprees.

De regering beschuldigt BarakaCity bovendien van antisemitisme en het online stalken van de streng bewaakte islamcritica Zineb El Rhazoui, van wie hij details over haar privéleven onthulde. In deze zaak moet Sihamedi in december voor de rechter verschijnen.

Dit alles vormt een hele lijst. Toch is het de vraag of de motivatie voor het verbod juridisch solide genoeg is. De advocaten van Sihamedi tekenden bezwaar aan bij de Franse Raad van State, de Conseil d’État.

De zwakke plek in het decreet lijkt dat bijna alles is gericht op de persoon van Sihamedi. Zijn raadsman William Bourdon betoogt daarom dat de maatregel niet proportioneel is. Ook de 47 mensen die BarakaCity in dienst heeft zijn slachtoffer, benadrukt Bourdon in een persbericht. ‘Bovendien profiteren wereldwijd twee miljoen mensen van de hulp die BarakaCity biedt.’

Samuel Paty

Zo eenvoudig als bij het Sjeik Yassin Collectief van de islamist Abdelhakim Sefrioui – een microvereniging die een week eerder werd opgeheven – is de kwestie BarakaCity in ieder geval niet. Sefrioui was een van de drijvende krachten achter de campagne tegen Samuel Paty en wordt verdacht van medeplichtigheid van moord in verband met een terroristisch misdrijf.

De lijst van Darmanin telt nog bijna vijftig andere verenigingen, waarvan het Comité tegen Islamofobie, het CCIF, het bekendst is. Volgens Darmanin is het CCIF een ‘islamistisch broeinest’. Maar de organisatie kan niets illegaals worden verweten, het deed niet mee aan de hetze tegen Paty. Het verwijt dat de waarden van het CCIF op gespannen voet staan met die van de Republiek, zal niet genoeg zijn voor een verbod.

Verdachte gebruikte eerder geweld De 21-jarige Tunesiër die donderdag in Nice drie mensen vermoordde is eerder gearresteerd voor het gebruik van geweld. Volgens justitie in Tunesië gebeurde dat in 2016. De man gebruikte bij dat incident een mes, net als bij de aanslag in Nice. Justitie in Tunesië is donderdag een onderzoek begonnen naar de man. De man vertrok in september uit Tunesië en meldde zich als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij reisde daarna via de Italiaanse stad Bari naar Nice. Extra agenten naar Nice Vanwege de recente aanslag stuurt de Franse regering 120 extra politieagenten naar Nice. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maakte dat vrijdag bekend na topoverleg met president Emmanuel Macron. De minister van buitenlandse zaken Jean-Yves Le Drian kondigde daarnaast aan dat Franse ambassadeurs de instructie krijgen om hun ambassades en Franse burgers in het buitenland beter te beveiligen. Die oproep volgt na internationale anti-Franse protesten tegen president Macron. Hij sprak zich onlangs fel uit tegen islamitisch extremisme, nadat eerder deze maand de Franse docent Samuel Paty werd onthoofd vanwege het tonen van spotprenten van de profeet Mohammed in een les. Tienduizenden moslims straat op Tienduizenden mensen zijn een dag na de moorden in Nice de straat opgegaan in Pakistan, Bangladesh en de Palestijnse gebieden voor anti-Franse protesten. Demonstranten trokken door de straten van hoofdstad Dhaka en scandeerden leuzen als “boycot Franse producten”. Ook droegen ze spandoeken waarop de Franse president Emmanuel Macron “de grootste terrorist ter wereld” wordt genoemd. In Pakistan gebruikte de politie traangas tegen duizenden demonstranten die richting de Franse ambassade in Islamabad liepen. Sommige actievoerders probeerden door de barricades van de politie te breken. In de islamitische wereld wordt al langer gedemonstreerd tegen Frankrijk. Boze moslims verwijten Macron islamofoob te zijn. De Franse leider heeft zich na de recente moord op leraar Samuel Paty fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed, iets wat onder moslims erg gevoelig ligt. “Macron kent de macht van de islam niet”, zei een demonstrant in Dhaka.

