Frankrijk mikt op testen en isoleren om de lockdown te kunnen beëindigen

Premier Édouard Philippe onthulde dinsdagmiddag de exit-strategie in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. De ontgrendeling van het land vanaf 11 mei is alleen mogelijk als alle iedereen zich tot die datum strikt aan de regels blijven houden, benadrukte hij.

Philippe waarschuwde landgenoten die de neiging hebben het steeds minder nauw te nemen met de regels. “ Als de cijfers niet goed zijn over twee weken, doen we dit niet. Of we worden strenger.”

Maar hoe dan ook, het land moet van slot. “Het is een moeilijk evenwicht”, zo vatte Philippe de worsteling samen. “Als we te makkelijk worden, slaat een tweede golf van de epidemie over ons heen. Zijn we te voorzichtig, dan dreigt de ineenstorting van het land.”

'Leren leven met het virus', is daarom de enige oplossing volgens de premier. Hiertoe zet Parijs zijn kaarten op een massieve inzet van testen en mondkapjes. Vanaf 11 mei zijn er 700.000 testen beschikbaar. Positief geteste personen kunnen kiezen: of thuis, of in een hotel in quarantaine gaan. In het eerste geval moet het hele huishouden van de zieke gedurende veertien dagen binnenblijven. In de hotel-optie hoeft dat niet.

Ook hier te weinig mondkapjes in de zorg

Rond mondkapjes is in Frankrijk zoals in meer landen een hevige strijd gevoerd vanwege een tekort in de zorg. De verkoop aan particulieren werd verboden. Volgens Philippe zijn er nu genoeg, onder andere omdat de productie van mondkapjes op last van de staat is vervijfvoudigd. Ze zijn vanaf 11 mei weer te koop en bedrijven is gevraagd om ze aan te bieden aan hun werknemers. Wie ze niet van de baas krijgt, kan vaak rekenen op de gemeente die ze gratis verstrekt. Voor de armsten zijn er per week 5 miljoen gereserveerd.

De ontgrendeling moet geleidelijk verlopen en kan per per regio of departement (provincie) verschillen omdat de epidemie op grote delen van het land weinig of geen greep heeft gekregen. Vooral de Parijse regio en het oosten zijn getroffenen.

Dat principe leidt tot een vrij ingewikkelde uitwerking in het onderwijs. De crèches, kleuter- en basisscholen zijn 11 mei overal weer open. 18 mei volgt de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar dan alleen in de departementen waar het virus weinig aanwezig is. Eind mei volgt een besluit over de hogere klassen. Mondkapjes zijn op school niet verplicht voor kinderen onder de tien jaar. In het basisonderwijs geldt wel de regel dat er niet meer dan 15 leerlingen in een klas zitten.

Thuiswerken blijft de norm

Voor het bedrijfsleven blijft thuiswerken na 11 mei de norm, waar dat mogelijk is. Andere werknemers zullen later of juist vroeger beginnen om contact te beperken en het openbaar vervoer te ontlasten. Mondkapjes zijn in trein, bus en metro verplicht, en van elke twee stoelen in de wagons zal er één niet gebruikt mogen worden.

De winkels gaan weer open, maar zij moeten er op toezien dat het aantal klanten de regels voor afstand houden niet in gevaar brengt. Elke winkel mag eisen dat klanten een mondkapje dragen. Voor restaurants en cafés heeft Philippe geen goed nieuws. Eind mei wordt bekeken of zij na 2 juni hun deuren kunnen openen.

2 juni moet ook een knoop over de zomervakantie worden doorgehakt. Stranden zijn in ieder geval tot die datum verboden terrein. De vuistregel blijft dat verder reizen dan 100 kilometer van huis moet worden vermeden als een zwaarwegende reden in de familie- of professionele sfeer ontbreekt.

