Frankrijk legt binnenlandse vluchten aan banden in klimaatstrijd

Frankrijk beperkt binnenlandse vluchten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een wet die dit regelt is dinsdag van kracht geworden. Volgens de Franse regering loopt het land hiermee voorop in de wereld. Parijs wil dat reizigers in plaats van het vliegtuig vaker de hogesnelheidstrein pakken, maar critici spreken van ineffectieve ‘symboolpolitiek’.

“Dit is een cruciale en zeer symbolische stap in ons beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, verzekerde de Franse minister van transport Clément Beaune. De maatregel was een van de voorstellen van een burgerpanel over klimaatbeleid dat president Emmanuel Macron in 2019 instelde. De wet werd twee jaar geleden al door het parlement goedgekeurd, maar de invoering liep vertraging op doordat luchtvaartmaatschappijen bezwaar aantekenden bij de Europese Commissie.

Wat nu van kracht is geworden, is een afgezwakte versie van het oorspronkelijke voorstel. Daarin zouden vluchten worden verboden als hetzelfde traject per trein binnen vier uur kan worden afgelegd. Dat is teruggebracht tot tweeënhalf uur. Ook moeten het regelmatige treinverbindingen zijn, en moet het mogelijk zijn om acht uur op de bestemming door te brengen en dezelfde dag nog per trein terug te reizen.

Drie vluchtroutes nu verboden

In de praktijk betekent dit dat drie vluchtroutes nu zijn verboden: die tussen de luchthaven Paris-Orly en Lyon, Nantes en Bordeaux. Air France stopte in 2020 al met deze verbindingen na een deal met de regering over coronasteun en omdat reizigers steeds vaker de train à grande vitesse (TGV) verkozen. Maar concurrerende maatschappijen mogen voortaan dus ook geen vluchten meer starten op deze routes. Omdat voor de berekening van de reisduur per trein het TGV-station bij het vliegveld wordt genomen, zijn nog wel vluchten toegestaan tussen de drie provinciesteden en de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle.

Luchtvaartmaatschappijen doen de wet af als een ‘simplistisch idee’, dat weinig uithaalt tegen broeikasgassen. “Het verbieden van deze trips zal slechts minimaal effect hebben”, aldus brancheorganisatie Airlines for Europe tegen persbureau AFP. En ook activisten en politici die zich inzetten voor klimaatmaatregelen zijn niet onder de indruk. “Je hoeft alleen maar van luchthaven te veranderen: in plaats van vanaf Orly vlieg je vanaf Roissy, en dan is alles toegestaan”, aldus de groene parlementariër Christine Arrighi. Volgens haar is de maatregel ‘volledig leeg’.

