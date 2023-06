Frankrijk hekelt Duitse keuze voor raketafweer uit Israël en de VS

De Franse regering heeft de start van de zogeheten Salon du Bourget, de grote tweejaarlijkse luchtvaartbeurs bij Parijs, maandag aangegrepen om te lobbyen voor wat zij noemt ‘Europese soevereiniteit’ bij raketverdediging. Aanleiding is de toenemende Russische raketdreiging, die pijnlijk wordt geïllustreerd door de voortdurende Russische raketaanvallen op Oekraïne. De Fransen zijn kwaad over een door Duitsland gecoördineerd plan voor de gezamenlijke opbouw van een raketverdediging. Volgens Parijs maakt Berlijn zich te afhankelijk van Amerikaanse en Israëlische technologie.

Frankrijk wil liever zijn eigen luchtafweerraketten verkopen, en wil samen met andere Europese landen nieuwe, eigen raketafweersystemen ontwikkelen. Bij de start van de luchtvaartbeurs organiseerden de Fransen overleg hierover met Europese ministers van defensie, onder wie de Duitse bewindsman Boris Pistorius. “Als ik bepaalde landen zie die hun defensie-uitgaven enorm opschroeven, en er niet-Europese systemen van kopen, dan zeg ik gewoon tegen ze: jullie creëren de problemen van morgen!” zei de Franse president Emmanuel Macron laatst in een speech.

Gaten in de Europese luchtverdediging

Europese landen hebben, vertrouwend op westerse superioriteit in de lucht, hun luchtafweer jarenlang verwaarloosd. Ze kochten liever straaljagers dan luchtafweerraketten. Hierdoor gapen er grote gaten in de Europese luchtverdediging. Maar de Russische beschietingen in Oekraïne hebben Europese regeringen wakker geschud. Zeker sommige Oost-Europese landen en de Baltische staten zijn behoorlijk zenuwachtig. “We moeten een grote inhaalslag maken”, verklaarde de Duitse kanselier Olaf Scholz in augustus.

Duitsland heeft daarom afgelopen najaar het zogenoemde Sky Shield-initiatief opgezet, waaraan zeventien landen meedoen. Onder de deelnemers zijn Finland, Zweden, de Baltische staten, een reeks Oost-Europese landen en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland doet mee. Het idee is om snel en pragmatisch de luchtverdediging te versterken door goed functionerende, bestaande systemen te kopen. Het ontwikkelen van nieuwe systemen zou te lang duren en heel duur kunnen worden. Door samen op te trekken hopen de deelnemers ook sterker te staan bij de aankooponderhandelingen.

Israëlische projectielen

Inmiddels heeft Duitsland bekendgemaakt dat het voor de middellange afstand raketten van het type Iris-T koopt van de Duitse Diehl-groep. Voor de lange afstand schaffen de Duitsers Amerikaanse Patriot-raketten aan. En voor de zeer lange afstand kiezen ze voor Israëlische Arrow 3-raketten. Met deze Israëlische projectielen kunnen ballistische raketten zo nodig al in de ruimte worden onderschept. Ook kunnen er satellieten mee worden uitgeschakeld. Afgelopen week stemde de Bondsdag in met de besteding van 900 miljoen euro voor zes Iris-T-systemen en een eerste betaling van 560 miljoen euro voor de Arrows, die in totaal 4,3 miljard euro zullen kosten.

De plannen veroorzaken grote ergernis in Parijs. De Fransen wijzen er op dat Frans-Italiaanse luchtafweerraketten van het type Mamba ongeveer hetzelfde bereik hebben als de Amerikaanse Patriots en dat deze ook in Navo-verband wordt gebruikt. Ze vinden dat Duitsland beter Mamba’s kan kopen, om Europa onafhankelijker te maken van de Verenigde Staten.

In reactie hierop benadrukt de Duitse bewindsman Pistorius dat de deur open staat voor Frankrijk om mee te doen aan Sky Shield, en dat het project wordt gesteund door de Navo: “Alles dat wordt gekocht, kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur.”

