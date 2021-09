Frankrijk boos over Brits plan om bootmigranten terug te sturen

Het is niet voor het eerst dat de illegale migratie naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de relatie met Frankrijk verziekt. Al jaren proberen Afghanen, Irakezen, Eritreeërs, Iraniërs en andere migranten vanuit Frankrijk naar het VK te reizen. Nu het nauwelijks nog mogelijk is in vrachtwagens te kruipen die de veerboot of de Eurotunnel nemen, proberen zij het de laatste jaren per rubberboot.

Maar nooit eerder was er sprake van pushbacks, het terugsturen van migranten die het Kanaal oversteken. De Britse minister van binnenlandse zaken Priti Patel ziet echter geen andere oplossing. Het aantal mensen dat het VK zonder papieren bereikt, neemt de laatste dagen fors toe, vooral door het goede weer. Tot nu waren het er dit jaar 13.500, en dinsdag en woensdag alleen al bijna 800.

Grote boten

Volgens Patel doen de Fransen er te weinig aan om de boten tegen te houden. De Fransen krijgen al sinds 2003 geld om douanetaken uit te voeren voor het VK, dat nooit het Verdrag van Schengen ondertekende. Hierdoor was vrij verkeer van personen tussen het VK en het Europese vasteland niet mogelijk. Als de toestand niet snel verbetert, zal Patel een extra bedrag van 60 miljoen euro dat zij onlangs toezegde om de grens te versterken, niet overmaken. Ondertussen laat zij uitzoeken hoe de Border Force ‘alleen grotere’ boten op een veilige manier terug moet begeleiden richting Frankrijk.

Patel en haar premier Boris Johnson staan onder druk. Sinds brexit een feit is, vloekt de aanhoudende stroom migranten zonder papieren met de belofte dat het land weer controle over de eigen grenzen zou krijgen. Brexit-man Nigel Farage laat geen gelegenheid voorbijgaan om erop te wijzen dat Frankrijk ‘migranten dumpt’ en dat Patel en Johnson daar niets tegen doen.

Van ‘de jungle’ bij Calais naar de hele Kanaalkust

Het conflict tussen Londen en Parijs is de ergste aanvaring in het migratiedossier sinds 2015. Toen was er in Calais een kamp ontstaan van zo’n achtduizend migranten die dagelijks probeerden om zich in vrachtwagens te verstoppen. Het kamp, dat ‘de jungle’ werd genoemd, werd in 2016 ontruimd.

Hierna verspreidde het probleem zich langs de hele Kanaalkust en nog verder in zuidelijke en noordelijke richting. Het probleem is volgens Parijs dat nu honderden kilometers kust moeten worden bewaakt. Volgens Patels Franse collega Gérald Darmanin houdt Frankrijk de helft van de boten tegen, een beter resultaat dan vorig jaar. Maar omdat de mensensmokkelaars nu grotere boten gebruiken die plaats bieden aan 65 personen, zou daar niets van te zien zijn in de statistieken.

Darmanin laat weten niet te zwichten

Darmanin – die Patel donderdag al voor de derde keer dit jaar over dit onderwerp sprak – heeft laten weten dat hij niet zwicht voor financiële chantage. En pushbacks, benadrukt hij, zijn in strijd met het vreemdelingenverdrag en overeenkomsten over de bescherming van mensenlevens op zee.

Om pushbacks uit te voeren, is bovendien uiteindelijk de medewerking van de Franse kustwacht nodig. Wat Darmanin betreft zal Patel die nooit krijgen.

De Franse nadruk op mensenrechten klinkt schril in het licht van de toestand aan de Frans-Italiaanse grens. Volgens de ngo Human Rights Watch zet de Franse politie elke maand tientallen minderjarige migranten de grens met Italië over.

