Fraaie nieuwjaarsshow in Shanghai, alleen was er niets te zien

Inwoners van Shanghai keken vreemd op toen ze op nieuwjaarsochtend de internationale nieuwsberichten zagen. Daar was te zien hoe in hun stad een paar uur eerder een spectaculaire show had plaatsgevonden, waarbij duizenden drones eerst samen de vorm hadden aangenomen van knallende vuurpijlen en daarna, met brandende lichtjes, de cijfers ‘2020’ hadden gevormd. Het was prachtig om te zien, al die apparaatjes boven de rivier, met op de achtergrond de wolkenkrabbers van het Pudongdistrict.

Het rare was alleen: de inwoners van Shanghai die die avond naar buiten keken, hadden niets gezien. Geen vuurwerkvormen, geen lichtjes, geen cijfers, geen drones. Ze hadden dat heel normaal gevonden, want de gemeente had eerder laten weten dat er dit jaar geen nieuwjaarsviering zou plaatsvinden.

Uit de hand gelopen

De afgelopen vijf jaar verlopen de nieuwjaarvieringen in Shanghai al in stilte, omdat in 2014 het feest verschrikkelijk uit de hand liep. Toen was het zó druk bij het gemeentelijk vuurwerk, dat veertig mensen dusdanig onder de voet werden gelopen dat ze het niet overleefden.

Gisteren werd bekend dat de show met drones wel had plaatsgevonden, maar niet op nieuwjaarsnacht. Die was voor de zekerheid twee dagen eerder opgenomen, op een moment dat iedereen sliep.

Het was al de tweede keer dat een show met drones vooraf was opgenomen. Bij de opening van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea in 2018 kregen televisiekijkers een show te zien die niet op dat moment plaatshad. De organisatie had een live-evenement niet aangedurfd omdat het bijzonder koud was en het bovendien hard waaide – het risico dat de ­drones verkeerd vlogen was te groot.

