Fox betaalt 800 miljoen om zichzelf een vernederend proces te besparen

Het was een sensationele nieuwsontwikkeling, die op de nieuwszender die er de hoofdrol in speelde, grotendeels werd doodgezwegen. Sean Hannity en Tucker Carlson, de prominente presentatoren van Fox News, maakten geen woorden vuil aan de plotwending die ervoor zorgt dat ze zich ook de komende tijd uitsluitend vanuit hun veilige studio tot de natie hoeven te wenden.

Voor beide heren, net als voor eigenaar Rupert Murdoch, had de vernederende gang naar de rechtszaal gedreigd. Daar hadden ze dan moeten getuigen in het proces waarin Dominion Voting Systems 1,6 miljard dollar schadevergoeding wegens smaad eiste van Fox News, dat na de verkiezingen ruim baan gaf aan samenzweringstheorieën over de stemmachines van Dominion.

Maar net op het punt dat het proces zou beginnen, verrasten de advocaten van beide partijen met een megaschikking. Fox News betaalt 787 miljoen dollar aan Dominion om te ontkomen aan de rechtszaak, die de kwestieuze praktijken van de nieuwszender breed uitgemeten zou hebben. Hogere schikkingen voor smaad zijn bij Amerikaanse juristen niet bekend.

Bang voor weglopende kijkers

Het is in de VS bijna onmogelijk om een smaadzaak tegen een nieuwsmedium te winnen, omdat de klager niet alleen misleiding moet bewijzen, maar ook de daadwerkelijke intentie om te misleiden. Maar in dit geval, daar waren experts het over eens, stond Dominion heel sterk. Uit de interne stukken die al geopenbaard waren, zoals appjes van Tucker Carlson, bleek dat ze bij Fox News achter de schermen heel goed wisten dat de twijfel die ze over de stemmachines van Dominion zaaiden, onzin was. Maar bovendien bleek dat de zender desondanks deze desinformatie welbewust bleef rondpompen omdat men bang was dat de kijkers anders zouden weglopen naar nog rechtsere tv-stations, zoals Newsmax.

Fox News koos dus te elfder ure eieren voor zijn geld – ter waarde van grofweg een kwart van de winst van de tv-tak van Fox over 2022. Voor Dominion is het een geweldige schikking. Als privaat bedrijf hoeft het zijn omzet niet openbaar te maken, maar naar schatting vertegenwoordigt die vele malen de jaaromzet van het bedrijf, terwijl een juryuitspraak toch altijd onverwacht uit kan pakken.

Goed voor het bedrijf, maar ook goed voor de democratie? Veel Amerikanen hoopten op een proces waarin Fox-baas Rupert Murdoch voor het oog van de natie moest toegeven dat hij de natie misleid had. Een stuk van opinietijdschrift The New Republic, met als titel ‘Schik niet, Dominion! Sleep Fox News over de hete kolen!’ gaf dat sentiment aardig weer.

Gerommeld met de uitslag

Volgens de advocaten van Dominion heeft de democratie er alsnog bij gewonnen. “De waarheid doet ertoe. Leugens hebben consequenties”, vatte een van hen het samen. Fox kan ook nog niet helemaal ademhalen – er dreigt nog een andere smaadzaak van een verkiezingstechnologie-bedrijf, Smartmatic. Bovendien komt de schikking te laat om alle belastende interne communicatie buiten de publiciteit te houden.

Maar dat hiermee het boek gesloten kan worden over de samenzweringstheorieën over verkiezingen – dat mag toch betwijfeld worden.

De drempel voor het bewijzen van smaad blijft heel hoog. Het kan goed zijn dat de belangrijkste lering die Fox en andere media uit deze zaak trekken niet is dat ze geen onjuistheden meer moeten spuien, maar dat ze daarover niet schriftelijk en traceerbaar moeten communiceren.

In veel commentaren op de zaak en de schikking klonk bovendien door dat dit voor het eerst was dat een grote speler in de samenzweringstheorieën over verkiezingsfraude echte consequenties ondervindt. Maar dat is maar deels waar. Eind vorig jaar, bij de midterm-verkiezingen, betaalden Republikeinse kandidaten die zich fel roerden over verkiezingsfraude ook al een politieke prijs: ze deden het beduidend slechter dan hun meer gematigde collega’s. Toch blijkt uit opiniepeilingen dat een meerderheid van de Republikeinse kiezers nog altijd denkt dat gerommeld is met de uitslag.

