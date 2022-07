Fourth of July: Geen vuurwerk, maar drones in kurkdroog Amerika

Voor veel Amerikanen is het de belangrijkste feestdag van het jaar: The Fourth of July, oftewel de dag waarop in 1776 de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen. Op verschillende plekken zal het er vandaag echter een stuk minder knallend aan toegaan dan gewoonlijk. Steeds meer Amerikaanse gemeenten kiezen ervoor om de traditionele vuurwerkshows – een feestelijk hoogtepunt – in te ruilen voor een modernere en veiliger variant: drones.

Risico op veroorzaken natuurbranden

Door aanhoudende droogte in grote delen van het land zou het afsteken van de honderden vuurpijlen per keer een te groot risico zijn op het veroorzaken van natuurbranden. Het droge weer van de laatste paar weken – met name aan de westkust – heeft perfecte omstandigheden gecreëerd voor bos- en heibranden. Momenteel woeden er al meerdere grote branden in het land: The Pipeline Fire in Arizona (al meer dan 10.521 verbrande hectare), The Left Fork Fire in Utah (1721 hectare) en The Rices Fire in Californië (365 hectare).

Uit angst voor meer natuurbranden is er op verschillende plekken gekozen voor de drone als veilig alternatief voor de vuurpijl. Ze ontploffen niet in kleurrijke boeketten en zijn uitgerust met Led-lichten die in verschillende kleuren kunnen oplichten. De apparaten worden ingezet in zogeheten ‘zwermen’, een verzameling van soms wel honderden drones die in formatie kunnen vliegen om plaatjes in de lucht te creëren. Op beelden uit voorgaande jaren is te zien dat een drone-show ook een patriottische avond kan bezorgen: ze vormen een blinkende Amerikaanse vlag, het Vrijheidsbeeld, of een boos kijkende adelaar, vergezeld door bombastische muziek.

Keuze snel gemaakt

Ook in Incline Village, Nevada, was de keuze dit jaar snel gemaakt, vertelde Andy Chapman – die de jaarlijkse show van het stadje coördineert – aan persbureau Reuters. “Het gesprek dat we met elkaar hadden ging zo: ‘Is het in de lucht schieten van brandende objecten midden in het bosbrandenseizoen de beste keuze die we hier nu kunnen maken?”

Bij sommigen overheerst de verbazing dat niet meer gemeenten de vuurpijlen inruilen voor drones. Zo ook bij klimatoloog Craig Clements, directeur van het Wildfire Interdisciplinary Research Center van de universiteit van San Jose. “Momenteel is er op heel veel plekken in Californië een erg groot risico op brand”, vertelde hij in de Britse krant The Guardian. “Het gaat mij echt de pet te boven dat mensen überhaupt ergens in Californië nog vuurwerk afsteken.”

De natuurbranden zijn overigens niet de enige reden dat er steeds vaker drones worden ingezet: dit jaar zorgen problemen in de productieketen er op sommige plekken ook voor dat er niet genoeg vuurpijlen ingeslagen kunnen worden. Ook wordt soms de keuze gemaakt geen vuurpijlen af te steken om redenen van het milieu, of om burgers met een posttraumatische stressstoornis niet bloot te stellen aan de harde knallen.

4 juli-chaos luchthavens VS 4 juli is een echt familiefeest. Dat betekent dat veel Amerikanen dit weekend massaal het vliegtuig pakten om af te reizen naar familie in andere staten. Maar net als in veel Europese landen kampen Amerikaanse luchthavens met een personeelstekort, met name onder luchtverkeersleiders. Daardoor kregen veel Amerikanen te maken met vertragingen en annuleringen. Wie voor de auto koos, had minder onvoorziene vertragingen, maar moest wel dieper in de buidel tasten dan voorgaande jaren; door de oorlog in Oekraïne zijn ook de benzineprijzen in de VS flink gestegen.

