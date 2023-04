Foto van gewonde zwangere vrouw bij Oekraïense kraamkliniek wint World Press Photo

In een decor van verwoesting dragen vier mannen de zwangere Irina Kalinina op een brancard over het puin. Zij lag in een kraamkliniek in het zwaar belegerde Marioepol dat was beschoten door de Russen. Op het moment dat Evgeniy Maloletka de foto maakte, had de zwangere vrouw nog symbool kunnen staan voor nieuw leven dat zich niet laat tegenhouden door oorlogsgeweld. Miron zou de baby gaan heten, wat vrede betekent. Miron kwam dood ter wereld. Zijn moeder overleed een half uur later.

Dit alles gebeurde in het voorjaar van 2022, toen het Russische leger Marioepol belegerde en kapot schoot. Maloletka was een van de weinige fotografen die nog in de stad aanwezig was. De foto die hij maakte van de 32-jarige zwangere en gewonde vrouw leverde hem de World Press Photo 2023 op.

De winnende foto is donderdagmorgen door de jury bekendgemaakt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. “Dit verhaal geeft de realiteit van Russische aanvallen op Marioepol op een directe manier weer”, aldus de jury die onder de indruk is van de moed van de Oekraïense fotograaf. Zelf zegt hij over de foto: “Voor mij is deze foto het beeld dat ik wil vergeten. Maar ik kan het niet.”

Onder het regime van de Taliban

De World Press Photo kende nog drie wereldwijde winnaars. Zij zij geselecteerd uit 24 regionale winnaars, die weer werden gekozen uit meer dan 60.000 inzendingen van 3752 deelnemers uit 127 landen.

De 15-jarige Khalil Ahmad door fotograaf Mads Nissen. Zijn ouders besloten zijn nier te verkopen voor 3.500 dollar om eten te kunnen kopen. Na de operatie lijdt Khalil aan chronische pijn en heeft hij niet langer de kracht voor voetbal en cricket. Beeld Politiken/ Panos Pictures

De Deense fotograaf Mads Nissen won de prijs voor het verhaal van het jaar. Dat verhaal bestond uit een serie foto’s over Afghanistan die laat zien hoe mensen onder het regime van de Taliban leven.

Ook de Armeense Anush Babajanyan viel in de prijzen met een serie foto’s over de problemen die inwoners van landen als Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan hebben om aan water te komen.

Het overvloedige slib in de rivier de Amu Darya in Oezbekistan geeft het water vaak een donkerrode kleur, een onheilspellende aanblik in het licht van de geleidelijke daling van het waterpeil. Beeld VII Photo/National Geographic Society

Mohamed Mahdy kreeg een prijs voor zijn online fotoverslag van een gemeenschap van vissers in Egypte dat door de klimaatverandering verdwijnt.

De foto’s zijn vanaf 22 april te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

