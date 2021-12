Forse stijging Amerikaanse drugsdoden tijdens pandemie, vooral jongeren kwetsbaar

Nationale statistieken in de Verenigde Staten tonen een enorme stijging van het aantal drugsgerelateerde sterfgevallen tijdens de pandemie. Het aantal slachtoffers is volgens cijfers van de overheidsdienst CDC opgelopen tot iets meer dan 100.000 in de twaalf maanden tussen april 2020 en april 2021 - een toename van bijna 30 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Volgens een analyse van The Guardian was de stijging bij jongeren onder de 24 jaar het hoogst. In één jaar tijd (in 2020) steeg het aantal sterfgevallen in die groep door overdosis met 50 procent tot 7337.

The Guardian schrijft dat een groot deel van de toename te wijten is aan overdoses door fentanyl, een zeer zware pijnstiller die veel sterker is dan morfine. In de reguliere geneeskunde wordt het middel voorgeschreven om ernstige pijn te behandelen, bijvoorbeeld na een operatie en voor kanker in een gevorderd stadium. Maar er is ook illegaal geproduceerde fentanyl die als drug wordt verkocht of gebruikt. Omdat het middel goedkoop is, versnijden producenten het bovendien met andere drugssoorten als heroïne, cocaïne en crystal meth, en ze verwerken het in (nep)medicijnen.

Vervuilde pillen

Een zorgwekkende nieuwe trend is dat dergelijke illegaal geproduceerde pillen via kanalen als Snapchat en Instagram verkocht worden. Jonge mensen die, al dan niet als gevolg van de pandemie, lijden aan geestelijke gezondheidsproblemen of stress kunnen er op die manier makkelijk aan komen.

Dealers labelen deze pillen als Oxycontin, Percocet, Xanax of Adderall, pijnstillers of kalmeringsmiddelen die populair zijn onder recreatieve drugsgebruikers. Maar als deze pillen vervuild zijn met fentanyl, kan slechts één ervan genoeg zijn om een dodelijk effect te hebben.

De druk op sociale-mediabedrijven om hier iets aan te doen neemt inmiddels toe. In hoorzittingen van de Amerikaanse Senaat zegden vertegenwoordigers van Snapchat en Instagram de afgelopen maanden toe hun inspanningen te vergroten om drugdealers uit hun apps te weren.

