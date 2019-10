Forse nederlaag voor Johnson: brexit op 31 oktober lijkt uitgesloten

Het lijkt door de uitkomst van die stemming onmogelijk te zijn de brexitdeal van Johnson voor 31 oktober door het parlement te loodsen. Het Verenigd Koninkrijk moet op die datum de Europese Unie verlaten. Johnson heeft de EU in opdracht van het parlement al gevraagd die brexitdeadline uit te stellen. Daar moeten de andere EU-lidstaten wel unaniem mee instemmen.

Johnson zei na de cruciale stemming dat de voorbereidingen voor een no-dealbrexit nu worden versneld. Ook gaat hij met EU-leiders praten over het verzoek tot brexituitstel. “Ik zal met EU-lidstaten praten over hun voornemens tot ze een besluit hebben genomen”, zei hij in het Lagerhuis. “En tot ze een besluit hebben genomen pauzeren we deze wetgeving.”

De premier benadrukte wel dat hij tegen uitstel van de brexit blijft. “Dat zal ik ook tegen de EU zeggen.” Ook houdt hij vast aan zijn overeenkomst met de EU: “Linksom of rechtsom zullen we de EU verlaten met deze deal.”

Brussel wacht op bericht Boris Johnson

De Europese Commissie wacht ondertussen af met wat voor boodschap Johnson komt over de vervolgstappen die hij in gedachten heeft. EU-president Donald Tusk is regeringsleiders aan het raadplegen over het verzoek van het Verenigd Koninkrijk voor een uitstel tot 31 januari 2020, zegt een woordvoerder.

De EU wil wel uitstel verlenen, mits daarvoor een goede reden wordt aangevoerd. Tusk zei eerder op de dag dat het uitstelverzoek met veel ernst moet worden behandeld. Johnson zei in het Lagerhuis dat het nu aan de Europese Unie is om een beslissing te nemen. Hij zegt met de lidstaten te overleggen.

Te kort de tijd

De Britse regering wilde eigenlijk dat de brexitwetgeving deze week nog door het Lagerhuis zou worden geloodst. Critici vinden dat veel te kort. Het Lagerhuis stemde eerder op de avond wel in met de zogeheten ‘withdrawal agreement bill’ (WAB). Die zet de nieuwe brexitdeal om in Britse wetgeving. Dat is nodig om de EU met een deal te kunnen verlaten. Parlementariërs hebben nu met 329 tegen 299 stemmen besloten dat de wetgeving verder kan worden behandeld, maar die is daarmee nog niet definitief goedgekeurd.

Het tijdschema kreeg 322 stemmen tegen en 308 voor. De premier waarschuwde eerder op dag voor de gevolgen als het tijdschema voor de snelle behandeling van de wetgeving zou worden verworpen. Als het parlement de brexit dwarsboomt en “alles tot januari of zelfs langer uitstelt”, zou hij zich genoodzaakt voelen de wetgeving in te trekken en hij hintte zelfs op nieuwe verkiezingen. Voor dat laatste heeft hij overigens wel steun van de oppositie nodig.

De wetgeving moet later ook nog worden behandeld door het Hogerhuis van het parlement, het House of Lords.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook:

Juncker bij zijn afscheid: ‘Brexit is verspilling van tijd en energie’

Een beetje verbitterd, een beetje trots, op en top Europeaan tot het einde: de vertrekkende EU-commissievoorzitter Juncker is het allemaal, bij zijn afscheidsspeech in Straatsburg.