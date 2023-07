Florida herschrijft de slavengeschiedenis, de Republikeinen herschrijven die van Trump

Amerikanen zijn gek op geschiedenis. Nou ja, die van hun eigen land dan. Misschien omdat ze er zo weinig van hebben in vergelijking met bijvoorbeeld Europese landen, of India, of China.

In de rij voor een campagnebijeenkomst van Donald Trump kun je zomaar in een gesprek belanden over wat de stichters van het land een kleine 250 jaar geleden voor ogen hadden – en vervolgens natuurlijk hoe de Democraten die principes aan het verraden zijn.

Als je eenmaal gewend bent aan de discussies die zoal in Amerikaanse media gevoerd worden, dan vind je het gewoon gek dat in Elsevier of Trouw Willem van Oranje en het Plakkaat van Verlatinghe zo weinig van stal worden gehaald.

Stevige controverses

Geschiedenis was het onderwerp van maar liefst twee stevige Amerikaanse controverses afgelopen week. In beide gevallen zag het ernaar uit dat Republikeinse politici bezig waren de geschiedenis te herschrijven. In één geval, waarin het gaat om de tweevoudige impeachment van Donald Trump, is dat absoluut het geval. In het andere, met de onderdrukking van zwarte Amerikanen als onderwerp, ligt het iets genuanceerder.

Dat zou je niet zeggen als je naar vicepresident Kamala Harris luisterde, die vrijdag spoorslags naar Florida vertrok om er een woedende toespraak over het nieuwe lesprogramma geschiedenis te houden. Want dat gaf volgens haar een bizar gunstig beeld van de slavernij: “Ze willen geschiedenis vervangen door leugens. Middelbare scholieren in Florida vertellen dat tot slaaf gemaakte mensen profiteerden van hun slavernij. En in de hogere klassen kan hen geleerd worden dat de slachtoffers van geweld, van massamoorden, ook daders waren.”

Krachtige woorden van een vrouw die – Amerikaanse media mogen het graag memoreren – zelf een historische figuur is als eerste Afro-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse en vrouwelijke vicepresident.

Geen linkse indoctrinatie

En wat ze zei, klopt. In Florida werd vorig jaar de ‘Stop WOKE’-wet aangenomen, wat formeel staat voor de ‘Stop Wrongs to Our Kids and Employees’-wet. De wet, waar gouverneur en presidentskandidaat Ron DeSantis goede sier mee maakt bij conservatieve kiezers, regelt onder andere dat lesprogramma’s in Florida moeten worden herzien om te zorgen dat er geen linkse indoctrinatie in staat. Afgelopen week werd het resultaat voor het vak geschiedenis afgehamerd door de commissie die daarover gaat.

En daar kun je de gewraakte zinnen vinden. Over dat profiteren: ‘De les behandelt onder andere hoe slaven vaardigheden ontwikkelden die, in sommige gevallen, konden worden ingezet voor hun persoonlijke voordeel.’

En over dat daderschap: ‘De les behandelt onder andere gewelddaden begaan tegen en door Afro-Amerikanen, maar beperkt zich niet tot de rassenrel in Atlanta van 1906, de rassenrel in Washington DC van 1919, de massamoord in Ocoee in 1920, de massamoord in 1921 in Tulsa en de massamoord in 1923 in Rosewood.’

Die dingen zijn allebei waar. Wie als slaaf in Amerika leefde, omdat hij of zij was geroofd uit Afrika of in gevangenschap geboren, leerde uiteraard het werk uit te voeren dat de eigenaar nodig had. Maar om dat als een pluspuntje op te voeren, is behoorlijk wereldvreemd.

Op z’n minst behoorlijk ahistorisch

Hetzelfde geldt voor geweld ‘door Afro-Amerikanen’. In alle genoemde gevallen vielen er doden onder de witte bestormers van buurt of stad. Die gingen los op de zwarte gemeenschap, omdat ze ervan overtuigd waren dat een zwarte man een witte vrouw had aangerand of verkracht. Alleen in Ocoee, dat net als Rosewood in Florida ligt, was het verwijt dat de zwarten van plan waren te gaan stemmen. Maar om zwarte verdedigers van hun gemeenschap en hun eigen leven ‘geweldplegers’ te noemen, is op z’n minst behoorlijk ahistorisch.

Straks komen er dus leerlingen van school die geen idee hebben van de afschuwelijke geschiedenis van de zwarte bevolkingsgroep, concludeerde Harris. Maar dat is ook weer niet waar, zo blijkt als je het lesprogramma zelf leest. Wat de leerlingen wordt aangeboden, is een enorme vracht materiaal over lijfeigenschap en slavernij door de eeuwen heen, hoe de economie van de zuidelijke staten op slavernij ging drijven en daar specifiek aan huidskleur werd gekoppeld, hoe de zwarte Amerikanen wel hun vrijheid kregen maar generaties lang nog hun burgerrechten moesten – en nog steeds moeten – bevechten.

Er zitten ook vrolijker en optimistischer onderwerpen tussen, van de uit Afrika meegenomen volksverhalen over spin Anansi, tot de prominente rol van Afro-Amerikanen van nu, onder wie... Kamala Harris.

De gewraakte elementen zijn bovendien ‘verduidelijkingen’ bij de hoofdpunten van het programma. Het lijkt erop dat de docent kan volstaan met het even snel mompelen dat er ook een paar witte doden waren en dat je als slaaf dus kleermaker of smid kon zijn.

Het echte werk

Nee, voor echte geschiedvervalsing moet je in Washington DC zijn, bij de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Daar zijn twee resoluties in behandeling die de beide impeachments van Donald Trump weer moeten intrekken.

Die van Marjorie Taylor Greene gaat over de impeachment van Trump in verband met zijn poging om de president van Oekraïne voor zijn politieke karretje te spannen. Om wapens geleverd te krijgen zou Volodymyr Zelensky een justitieel onderzoek naar Joe Biden moeten starten, de mogelijke (en uiteindelijke) tegenstander van Trump bij de presidentsverkiezingen van 2020.

De resolutie is kort en bondig. ‘Gezien het feit dat President Trump onterecht werd beschuldigd in Resolutie 755 van het Huis (...) Laat daarom besloten zijn dat de impeachment van 18 december 2021 van President Donald John Trump ongedaan is gemaakt, alsof zulke artikelen nooit door het Huis van Afgevaardigden waren aangenomen.’

Die van Elise Stefanik gaat over de impeachment van Trump na de bestorming van het Capitool. Ook in dat geval haalde de het voorstel tot afzetting daarna in de Senaat niet de vereiste twee derde meerderheid.

Een impeachment is niet te herroepen

Haar tekst bevat een heleboel ‘gezien het feit dat’-s, handig voor als je nog even wilt nakijken waarom veel Republikeinen denken dat Trump de presidentsverkiezingen van 2020 in werkelijkheid won en waarom hij volmaakt onschuldig is aan het geweld op 6 januari van het jaar daarop. En daarna diezelfde zinsnede: ‘Ongedaan gemaakt, alsof zulke artikelen nooit door het Huis van Afgevaardigden waren aangenomen.’

Kan het Huis dat zomaar doen? Ja en nee. Het mag elke resolutie aannemen die het wil. Maar de Grondwet kent geen mechanisme om impeachment te herroepen. En het zou raar zijn om die twee uitspraken tegen Trump uit de boeken te schrappen, want waar laat je dan de twee uitspraken ten gunste van hem door de Senaat?

Uiteindelijk bepaalt natuurlijk niet het Huis wat er is gebeurd. “We zagen het op tv. Het is vastgelegd op het internet”, zei hoogleraar staatsrecht David Super van Georgetown University tegen nieuwsnetwerk Spectrum. Met andere woorden, de Amerikanen samen maken zelf wel uit wat er gebeurd is, hopelijk na een onbevangen kennisnemen van de feiten.

Dat ze dat op de scholen leren, ook in Florida, is belangrijker dan twee behoorlijk foute voetnoten in een leerplan.