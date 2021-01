First lady Jill Biden wil onafhankelijk zijn, tweede gentleman Douglas Emhoff wil zijn vrouw steunen

Douglas Emhoff, de eerste tweede gentleman, speelt zijn rol met overgave

Ze kennen elkaar nog niet eens zó lang, Kamala Harris en Douglas Emhoff. In 2013 werden ze aan elkaar voorgesteld door een gemeenschappelijke vriendin. Meteen de volgende ochtend mailde Emhoff, partner in een groot advocatenkantoor in Los Angeles haar: ‘ik vind je echt leuk’. Een jaar later waren ze getrouwd. De twee kinderen van Emhoff, tieners, waren begonnen Harris ‘Momala’ te noemen.

De afgelopen jaren stonden voor het stel in het teken van Harris’ politieke ambitie. In de VS betekent de kandidatuur van de één dat ook de andere huwelijkspartner campagne voert, en Emhoff deed dat met overgave. Hij twitterde trots over zijn echtgenote op campagne als presidentskandidaat. De Amerikanen gingen pas echt van hem houden toen hij een foto op Twitter plaatste op 3 december 2019. Op die dag moest Harris haar aanhang vertellen dat ze geen geld meer had om campagne te voeren als presidentskandidaat. Op de foto, zwart-wit, zat ze uitgeteld en verslagen op zijn schoot in de hoek van het campagnekantoor. Zijn bijschrift: ‘Ik ben er voor je, zoals altijd’.

I’ve got you. As always.❤️ pic.twitter.com/5OJDT3cDfw — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) 3 december 2019

Sinds duidelijk is dat zijn echtgenote de rol van vicepresident gaat vervullen, heeft Emhoff zijn leven razendsnel aangepast. Hij heeft zijn baan bij het Californische advocatenkantoor opgezegd en solliciteerde als docent bij de universiteit van Georgetown in Washington. Volgend semester zal hij daar les geven over geschillen in de entertainment industrie.

Intussen lijkt hij volop te genieten van zijn rol als eerste ‘tweede gentleman’. De 56-jarige maakte eerder deze week een nieuw account aan op Twitter met die naam, waar hij ook beschrijft hoe hij zichzelf ziet: als een man die vervuld is van trots. In de eerste plaats als vader, dan als echtgenoot. Dat hij daarnaast ook advocaat is, staat er niet eens meer.

Jill Biden, hier naast haar man tijdens de inauguratie van Barack Obama als president en haar man als vice-president in 2009. Beeld REUTERS

First lady Jill Biden wil als dr. Biden vooral haar zelfstandigheid benadrukken

Voor Jill Biden, de first lady, is het belangrijk om te laten zien dat ze méér is dan alleen dat. Ze omschrijft zichzelf eerst als dr. Biden, lerares en gepromoveerd onderwijskundige. Dan pas komen haar andere rollen: die van moeder, oma, van zuster, en uiteindelijk als echtgenote van Joe Biden, de man die ze in 1975 ontmoette.

In de Amerikaanse pers wordt Jill beschreven als ‘het omgekeerde van Melania’: niet alleen omdat ze, 69 jaar oud, inmiddels erop staat om les te blijven geven aan het Northern Virginia Community College, maar vooral omdat ze erom bekend staat dat ze weleens lacht. Sterker nog: ze heeft in verschillende interviews verteld over de grappen die ze met haar man uithaalt. Zo zette ze eens een plastic rat op het podium waar hij een toespraak moest houden en stond diezelfde rat Joe ‘s avonds aan te kijken vanaf zijn hoofdkussen.

Jill Biden kent het Witte Huis-leven al een beetje, want onder president Obama was zij acht jaar lang de second lady: de eerste die erbij bleef werken, zoals ook nu weer. Ze weet dat vanaf vandaag weer beveiligers met haar mee zullen hollen als zij haar dagelijkse rondje van 5 kilometer rent en ze weet ook hoe ze net moet doen alsof die mannen er niet zijn.

In de Obama-jaren zette dr. Biden, zich in voor de mannen en vrouwen in het leger en was ze zeer actief in allerlei organisaties tegen kanker. Zeker na de dood van Joe’s biologische en haar aangenomen zoon Beau, die stierf aan een hersentumor in 2015. Ze is ervan overtuigd dat haar psychische welzijn afhankelijk is van de mate waarin ze een eigen leven, met eigen besognes mag hebben, en zal er alles aan doen om haar onafhankelijkheid ook nu weer zo veel mogelijk te behouden. Naar verwachting zal de aankleding van het Witte Huis tijdens de kerstdagen voor Jill Biden een stuk minder grote prioriteit hebben dan het voor Melania Trump had.

