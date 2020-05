Firma van oorlogsonderzoeker moet tonnen terugbetalen aan de EU

Het vonnis is gebaseerd op onderzoek van Olaf, de fraudebestrijdingsdienst van de EU, naar een project van Tsamota in Irak. Tsamota ging daar op kosten van de EU de rechtenopleidingen aan enkele universiteiten verbeteren. Volgens de Belgische rechtbank, die op 17 januari uitspraak deed, is niet bewezen dat Wiley’s bedrijfje fraudeerde, maar is de lijst van financiële onregelmatigheden ‘indrukwekkend’. Wiley meldt dat zijn firma de uitspraak betwist en in hoger beroep gaat.

Het vonnis, waarover de Belgische krant La Libre eerder deze maand al berichtte, komt tegen de achtergrond van naspeuringen die Olaf ook deed naar vermoede malversaties bij onderzoek naar oorlogsmisdrijven in Iraks buurland Syrië. In dat project wordt een sleutelrol gespeeld door de Commission for International Justice and Accountability (CIJA), een non-gouvernementele organisatie waarvan Wiley eveneens bestuurder is. Volgens Olaf zijn bij dat project ook wijdverbreide onregelmatigheden vastgesteld. “Terwijl de projectpartners claimden dat ze de rechtsstaat steunden, schonden ze in werkelijkheid op grote schaal regels, met valse documenten, onregelmatige facturen en zelfverrijking”, aldus Olaf in een recent persbericht.

Wiley weigert vragen te beantwoorden over CIJA of het project in Syrië. Maar Nerma Jelalic, een van zijn medebestuurders, verzekert dat de organisatie en haar medewerkers niets hebben misdaan. Zij is woedend over het onderzoek en noemt de Olaf-rechercheurs een stel klunzen.

