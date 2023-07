Finland werkt aan een nieuw IJzeren Gordijn

Finland heeft zich na decennialange neutraliteit aangesloten bij de Navo en bouwt een hek aan zijn grens met Rusland. ‘Toetreding tot de EU was de echte aardverschuiving.’

Van een hermetische barrière is nog niet direct sprake. Rond de grensovergang in Imatra, in het zuidoosten van Finland, duidt alleen een boomloze strook op de komst van een hek. Een tweehonderd kilometer lang hekwerk langs de grens met Rusland wordt de fysieke manifestatie van het begin van nieuwe geopolitieke realiteit. Een tweede IJzeren − of prikkeldraad − Gordijn, zo u wil.

Nu nog loopt de grens veelal onzichtbaar door het boslandschap. Sommige gedeelten van de 1340-kilometer-lange demarcatielijn zijn afgezet met kippengaas, gespannen tussen houten paaltjes − vooral om vee op eigen grondgebied te houden. De nieuwe, drie-meter-hoge afrastering wordt aangelegd om Russen búiten de deur te houden.

De komst van een grenshek symboliseert het einde van het ‘goede nabuurschap’ tussen de twee landen. Die − niet geheel ongedwongen − relatie heeft sinds de Tweede Wereldoorlog Finlands positionering op het wereldtoneel bepaald. Finland was een soort bufferzone tussen oost en west, trad niet zelden op als bemiddelaar, en onderhield betrekkingen met beide windrichtingen.

Met de Finse toetreding tot de Navo vervalt die rol als intermediair. “Het besluit van Finland en Zweden om lid te worden van de alliantie versterkt de opdeling van de wereld in twee kampen”, meent hoogleraar politicologie aan de universiteit van Helsinki Heikki Patomäki. “Het is een volgende stap in de escalatie van spanningen tussen Rusland en de Navo.”

Benzinetoerist

Achter de rij eenvormige sparrentoppen rijst een kringel rook de lucht in. Die is afkomstig van een fabriek in de Russische stad Svetogorsk, op amper een kilometer afstand. Tot een jaar geleden stond hier geregeld een slinger van duizenden auto’s met Russische bezoekers opgesteld. In het zuidoosten van Finland kwamen dagelijks tot zo’n veertigduizend Russen de grens over − vooral om geld stuk te slaan in de grensplaats Imatra.

Maar vandaag is de overgang rustig. Een kleine drieduizend mensen reist op een doorsnee dag nog langs de douanepost. De Finse Hanna rijdt een paar keer per maand naar Rusland − vooral als benzinetoerist. “De rit gaat tegenwoordig snel, vroeger stond je hier uren in de rij.”

De oorlog heeft geen verandering in haar gewoonten gebracht. “Denk je dat de situatie verandert als ik thuis blijf? Misschien is het zelfzuchtig, maar ik blijf gewoon tanken en vrienden zien in Rusland.”

Gedwongen neutraal

Om zich in 1944 aan de Tweede Wereldoorlog te onttrekken moest Finland territoriale concessies doen aan de Sovjet-Unie. Finland werd de enige niet-communistische staat die een Overeenkomst van Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Bijstand met de Russen sloot. Het land sloeg Amerikaanse hulp in het kader van het Marshallplan af en was, vanaf dat moment, de facto neutraal.

“Finland weigerde een kant te kiezen”, aldus Patomäki. “Op het gebied van buitenlands beleid was de Finse regering heel systematisch: de ene keer stemde ze mee met het Westen, de volgende keer met het Oosten.”

Volgens Jussi Lassila, onderzoeker aan het Finse Instituut voor Internationale Zaken (FIIA) ‘hadden we historisch gezien geen keus’. “Het was geen actief neutraliteitsideaal, eerder een vorm van pragmatisme.”

Afzetmarkt

Toen Zweden in 1992 de aanvraag voor EU-lidmaatschap in gang zette, besloot Finland het Zweedse voorbeeld te volgen. De Finse industrie had − na een financiële crisis en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie − die afzetmarkt nodig, zegt Patomäki, maar het was ook een kwestie van identiteitspolitiek. “De Finse en Zweedse identiteit werd geherdefinieerd als Europees en westers, in tegenstelling tot neutraal en Noords.”

“Toetreding tot de EU was de echte aardverschuiving.” Lidmaatschap van de alliantie is een vervolgstap in het proces dat met de toetreding tot de EU in gang gezet is. Met het EU-lidmaatschap stopte Finland zich neutraal te noemen. Vanaf dat moment was het land alleen nog ‘militair ongebonden’.

“Gelukkig behoort het zogenaamde ‘goede nabuurschap’ tot het verleden”, zegt Lassila. “Jongere generaties politici hoeven niet meer te balanceren tussen Oost en West.” Er bestaat een breedgedragen begrip onder de bevolking, zegt hij, dat we geen alternatief hebben, dat Navo-lidmaatschap de enige weg voorwaarts is.

Een langetermijndoel van Europa is, of was, de normalisering van Rusland. “Nu laten we zien: er zijn grenzen aan wat we door de vingers kunnen zien. Imperialisme heeft consequenties.”

Illegale migrantenstromen

De directe consequenties voor Finland: een stop op de handel met Rusland en op Russisch toerisme. Volgens Navo-normen moeten lidstaten 2 procent van het bbp begroten voor defensie − wat Finland al deed. Op de langere termijn, als de oorlog in Oekraïne voorbij is, moet Finland rekening houden met een reactie van Rusland, denkt Patomäki. Poetin zal het Finse verraad niet ongemerkt over zijn kant laten gaan.

De barrière in aanbouw, hier, op de Fins-Russische grens, moet allereerst illegale migratie tegengaan. De angst is dat Rusland immigranten gebruikt als politiek pressiemiddel. “Het doel is om Finland te beschermen, vooral tegen de migrantenstromen”, aldus Ismo Kurki, projectmanager bij de Finse grenswacht.

In het grensstadje Imatra voelt het leven sinds de inval in Oekraïne anders. De straten van het centrum zijn uitgestorven. Met het wegblijven van Russische klanten is de handel hier zo goed als stil komen te vallen. Bij de interieurwinkel is opheffingsuitverkoop. Een paar kledingwinkels en restaurants zijn al dicht.

De bevolking hier leefde al jaren nauw met de oosterburen samen. Voor veel Imatranen zijn de Russen geen vreemden, maar oude bekenden. Ook zij hebben zich tot de nieuwe realiteit te verhouden. Waar banen van veel winkelbedienden vervallen, komt er een heel aantal vacatures bij het hekproject vrij. Leverde het eerst geld op om Russische toeristen de grens over te lokken, nu verdienen de Imatranen aan het afschrikken van hun oosterburen. “We zijn niet bang voor de Russen”, zegt gemeenteraadslid Antero Lattu. “Maar we zijn wel blij dat hier een afbakening wordt gebouwd.”

