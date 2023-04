Finland wacht een lastige formatie na lichte verschuiving naar rechts door economische zorgen

‘Superster’ Sanna Marin heeft haar nederlaag toegegeven. De Finse premier verloor de verkiezingsstrijd van rechts, al zijn de marges minimaal. De liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij (NCP) onder leiding van Petteri Orpo werd de grootste in de Finse parlementsverkiezingen van zondag, met ruim 20,8 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door de rechts-nationalistische Finnenpartij (FP) met 20,1 procent. Marins Sociaaldemocratische Partij (SDP) staat met 19,9 procent op plek drie, hoewel de SDP ten opzichte van de verkiezingen in 2019 met drie zetels is gegroeid.

Ondanks de aanhoudende populariteit van de 37-jarige Marin en haar staat van dienst op het gebied van kwesties als de aanpak van de covid-pandemie en de aanloop naar het Finse Navolidmaatschap, lukte het de liberale partijleider Orpo het verkiezingsdebat naar zich toe te trekken. Orpo hamerde veelvuldig op de te hoge Finse staatsschuld en de noodzaak bezuinigingen door te voeren – een waarschuwing die duidelijk bij de kiezer aangeslagen is.

Beschuldigingen van buitensporige uitgaven

Met de stijgende inflatie en een verwachte recessie beschuldigden de oppositiepartijen de overheid van buitensporige leningen en publieke uitgaven. De NCP heeft aangekondigd de komende vier jaar zes miljard te willen beknibbelen op de welvaartsstaat.

De uitslagen suggereren een machtswisseling. Vrijwel alle centrumlinkse regeringspartijen in de vijfpartijencoalitie van de afgelopen jaren, op de SDP na, leden grote verliezen. De Groenen, de Linkse Alliantie en de Centrumpartij moesten een fors aantal zetels inleveren en hebben alle drie aangegeven na deze verkiezingsuitslag waarschijnlijk niet weer in de regering te stappen.

Marin feliciteerde de verkiezingswinnaars, maar benadrukte ook de winst voor de SDP in stemmen en zetels. “We hebben een heel goede prestatie geleverd, ook al zijn we niet als eerste geëindigd”, sprak ze haar aanhangers in Helsinki toe. “De democratie heeft gesproken, het Finse volk heeft gestemd en de viering van de democratie is altijd geweldig”, zei Marin. “We hebben goede redenen om blij te zijn met deze resultaten.”

Petteri Orpo, de partijleider van de NCP, vertelde de publieke omroep Yle dat het resultaat een “grote overwinning en een sterk mandaat voor ons beleid” is.

‘We staan naast de Oekraïners’

Daags na het Turkse fiat voor het Finse Navolidmaatschap vestigde Orpo zijn aandacht allereerst op Oekraïne. “We staan naast jullie, met jullie”, vertelde hij het persbureau Associated Press tijdens het overwinningsfeest van de NCP. “We kunnen deze verschrikkelijke oorlog niet accepteren en we zullen alles doen wat nodig is om Oekraïne te helpen, omdat ze voor ons vechten.”

Aan de NCP-leider nu ook de taak om de coalitiebesprekingen te leiden. Dat is niet de gemakkelijkste opgave; Finland heeft, anders dan Zweden, Denemarken en Noorwegen, geen traditie van minderheidsregeringen. Noch een coalitie met de radicaal-rechtse Finnenpartij, noch met de sociaaldemocraten levert meer dan honderd van de tweehonderd beschikbare zetels op.

De partijleider van de NCP zal de steun van kleinere partijen nodig hebben om een regering te vormen, maar die steun is niet vanzelfsprekend. Net als de SDP hebben verschillende andere partijen verzekerd niet met de ‘racistische Finnenpartij’ te zullen regeren. Partijleider van de FP, Riikka Purra, noemde als prioriteit het terugdringen van immigratie van buiten de EU en is fel tegen arbeidsimmigratie, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dat formatieonderhandelingen kunnen al met al weken, zo niet maanden, gaan duren.

De verkiezingsopkomst was 71,8 procent, ongeveer gelijk aan de opkomst van vier jaar geleden, maar veel lager dan verwacht. Liefst 40 procent van de kiesgerechtigde bevolking had vervroegd gestemd.

Lees ook:

Finse premier Sanna Marin waarschuwt voor rechts, maar moet er straks wel mee regeren

De regeertermijn van de Finse premier Sanna Marin werd gekleurd door de coronacrisis en de Russische dreiging. Zondag neemt haar partij SDP het in de verkiezingen op tegen vooral rechtse concurrenten.