Filippijnse vice-president Robredo hoopt een einde te maken aan het doodschieten van drugsgebruikers

Nanette Natividad zal de datum nooit vergeten. Op 2 oktober 2017 belde haar zus met de boodschap dat Natividads zoon Aldrin was doodgeschoten. Op straat, tussen zijn vrienden, terwijl ze een praatje maakten en wat dronken. De daders: 7 gemaskerde mannen op vier motoren. Ze zijn nooit gevonden.

Aldrin Castillo (zijn vaders achternaam) was 32 jaar en werkte als lasser. “Hij was op bezoek bij familie, in een veilige buurt in Manila waar wij vroeger ook woonden. De mannen op motoren dwongen hem te knielen en schoten hem in zijn slaap met twee kogels.” Zijn moeder was er snel bij en zag haar zoon op straat liggen. “Zijn vrienden waren van schrik weggerend.”

Hij had geen vijanden of grote problemen, verzekert Natividad, op bezoek in Nederland om haar verhaal te doen. Aldrin wilde in het buitenland gaan werken, had plannen om naar Saudi-Arabië te gaan. Ze waarschuwde hem voorzichtig te zijn als hij ’s avonds uitging. “Dan wachtte ik op hem, hij woonde nog thuis.”

Was Aldrin Castillo drugsgebruiker? Zijn moeder wil eerlijk zijn. “Ja, hij had weleens shabu gebruikt.” Dat is het Filippijnse woord voor metamfetamine of crystal meth, een stimulerend middel. Maar Nanette Natividad zegt zeker te weten dat haar zoon geen reguliere gebruiker was. Hij had een baan, een vriendin en werkte aan zijn toekomst.

Nooit onderzocht

Het gaat haar ook niet om de onschuld van haar zoon, ze wil een belangrijker punt aan de orde stellen. “Zelfs als Aldrin drugs had gebruikt, dan hadden ze hem moeten berechten. Als hij was veroordeeld, had hij naar de gevangenis moeten gaan. Voor drugsgebruikers is een menselijke oplossing nodig, ze moeten niet zomaar doodgeschoten worden. De president moet voor de burgers zorgen, ze niet doden.”

De moord op Aldrin is, voor zover Natividad weet, niet serieus onderzocht door de politie. “Ik heb nooit iets anders gehoord of gezien dan het rapport van wat die nacht is gebeurd.” Wel heeft de politie van Manila op televisie ontkend dat zij op enige manier betrokken was.

Natividad deed haar verhaal bij de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Genève en bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. “Ik kan niet alleen maar thuis blijven en rouwen. Natuurlijk ben ik ook bang, maar ik doe dit voor de mensen die niet durven.”