Filipijnse president Duterte zegt met pensioen te gaan. Of is het een rookgordijn?

Tot ieders verbazing in de Filipijnen kondigde president Rodrigo Duterte (76) aan niet bij de verkiezingen in mei volgend jaar kandidaat te zijn voor het ambt van vicepresident. Een president in het Aziatische land mag maar een termijn van zes jaar dit ambt vervullen.

Duterte zegt zich uit de politiek terug te trekken en met pensioen te gaan, maar de vraag is welk konijn hij nu weer uit de hoge hoed gaat toveren. Het vermoeden bestaat dat hij een rookgordijn optrekt om zijn tegenstanders later te overrompelen en zo een strafzaak te ontlopen.

Sinds zijn presidentschap vanaf 2016 is hij een brute bloedige oorlog begonnen tegen drugshandelaren en verslaafden waarbij duizenden mensen omkwamen, vaak werden zij standrechtelijk geëxecuteerd door politie of doodseskaders. Zelfs in de gevangenis waren verdachten niet veilig. Bij zijn drugsoorlog kwamen velen in de armen sloppenwijken om of ze nu wel niet iets met drugs van doen hadden. Sowieso zagen ze nooit een rechter.

De houwdegen Duterte maakte zich bij een deel van de bevolking mateloos populair met zijn ‘shoot to kill’ beleid. Al kan hij geen tweede termijn krijgen als president, toch heeft hij nog steeds veel aanhangers die hem willen zien terugkeren.

President Rodrigo Duterte spreekt een menigte toe in 2018. Beeld REUTERS

Duterte, die uit de politiek stapt, heeft een probleem. Zowel in zijn land als daarbuiten willen velen hem voor de strafrechter zien voor zijn daden als president. Het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag startte afgelopen maand een groot onderzoek naar zijn rol in de duizenden moorden gedurende zijn ambtsperiode. Er is een gerede kans dat het ICC om zijn uitlevering zal vragen.

Duterte heeft de bescherming nodig van zijn opvolger. Een andere optie was in de volgende periode vicepresident te worden. Die weg heeft hij nu afgesloten. Een vicepresident wordt zelfstandig gekozen in de Filipijnen, los van de president en kan van een heel andere politieke richting zijn.

Tot nu toe wordt aangenomen dat Duterte twee potentiële kandidaten naar voren kan schuiven om hem op te volgen. Zijn rechterhand, senator Christopher Bong Go is een veilige en betrouwbare kandidaat voor Duterte die zijn vervolging nooit zou toestaan.

Konijn uit de hoge hoed

Maar het konijn uit de hoge hoed kon wel eens zijn dochter Sara Duterte-Carpio (43) zijn, de huidige burgemeester van de stad Davao, die daar herkozen zegt te willen worden volgend jaar. Zij is uit hetzelfde rechtse hardhout gesneden als haar vader, die ze indertijd is opgevolgd als burgemeester van Davao.

Kandidaten voor politieke ambten, dat zijn er zo’n 18.000 in de Filipijnen, kunnen zich uiterlijk tot half november laten registreren. Duterte deed dat ook in 2016 op het allerlaatste moment en dat was een sensatie voor de kiezers. De verwachting is dat zijn dochter ook zal proberen zo’n stunt uit te halen en tot die tijd categorisch zal ontkennen zich te nomineren als presidentskandidaat.

De rekken met de beruchte schoenencollectie van toenmalig presidenstvrouw Imelda Marco. Beeld AP

Naast de Dutertes is er een andere dynastie waarnaar gekeken wordt: de Marcos-familie. Ferdinand Marcos was van 1965 tot 1989 president en dictator van de Filipijnen. Imelda (92) zijn vrouw is berucht om haar extreme uitgaven uit de schatkist om er goede sier mee te maken en de zelfverheerlijking van haar en haar man door de belastingbetaler te laten financieren. Nadat de Marcossen verjaagd waren, stond haar extravagante schoenencollectie symbool voor het exorbitante leven dat zij leidde.

Hun zoon, Bongbong Marcos (63) wordt door zijn moeder overal aangeprezen als een potentiële excellente kandidaat voor het presidentschap. Vader Ferdinand is al geruime tijd dood. Bongbong verloor bij de verkiezingen in 2016 nipt het vicepresidentschap. De kans dat hij nu op gaat voor het presidentschap is zeker aanwezig, maar als hij het wordt, heeft Rodrigo Duterte weinig te duchten van zijn opvolger, die uit een even beruchte familie komt.

Lees ook:

Filippijnse president Duterte erkent schuld aan duizenden drugsmoorden.

President Rodrigo Duterte geeft toe schuldig te zijn aan de duizenden drugsmoordenin de Filippijnen. Ook zegt hij bereid te zijn de gevolgen te zullen dragen.