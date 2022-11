Fiji verplaatst hele dorpen naar hoger gelegen gebied om stijgende zeespiegel

In weinig landen zijn de gevolgen van klimaatveranderingen al zo verregaand als in Fiji. De archipel in het zuiden van de Grote Oceaan, 3000 kilometer van de Australische kust, bestaande uit ruim honderd eilanden, loopt langzaam onder water.

In de regio stijgt de oppervlaktetemperatuur drie keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde. De eilandengroep moet zich bovendien regelmatig door hevige cyclonen worstelen.

De snel stijgende zeespiegel brengt serieuze risico’s voor de inwoners, die grotendeels op laaggelegen eilandjes wonen. Een speciale groep binnen Fiji’s regering is daarom bezig met een ambitieus plan: het verplaatsen van hele dorpen naar hoger gelegen gebied, inclusief scholen, ziekenhuizen, kantoren, bushaltes en zelfs begraafplaatsen. Het plan, waar de regering al vier jaar mee bezig is, bestaat uit een document van 130 pagina’s. Het wordt binnenkort besproken door het Fijische kabinet.

In totaal wil Fiji 42 dorpen verplaatsen naar hoger gelegen gebied. Zes van die dorpen zijn al verhuisd. Het is een ongeëvenaard voorstel: geen enkel ander land presenteerde zo’n verregaande verplaatsingsoperatie als gevolg van klimaatverandering.

De verhuizing gaat gepaard met een aantal flinke uitdagingen. Fiji is een bergachtig terrein en allerlei faciliteiten moeten meeverhuizen, inclusief elektra, faciliteiten en infrastructuur. “Het is niet zomaar dertig of veertig huizen weghalen en ze ergens op een hoger gebied neerzetten”, zei Satyendra Prasad, Fiji’s VN-ambassadeur, vorig jaar tegen de Britse krant The Guardian. “Ik wou dat het zo simpel was.”

Bovendien hebben noch de regering van Fiji, noch de dorpjes het geld dat nodig is voor de massale volksverhuizing, zeker niet nu het bbp van Fiji bbp twintig procent lager ligt dan voor de coronacrisis, als gevolg van wegblijvende toeristen. Grootschalige internationale subsidie ontbreekt, hoewel Nieuw-Zeeland in 2020 1,25 miljoen dollar doneerde.

Ook sociaal gezien is het een ingewikkelde operatie. De meerderheid van de Fijische bevolking is deel van de i-Taukei, een inheemse gemeenschap met diepe culturele en spirituele verbintenissen met hun leefgebied. Met name het weghalen van doden uit begraafplaatsen ligt gevoelig, maar de voorouders achterlaten bij de stijgende zeespiegel is voor velen ook geen optie. Toch hoopt Fiji alle geplande dorpen in de komende vijf tot tien jaar een nieuwe, drogere plek te geven.

