Felle protesten tegen president Loekasjenko in Wit-Rusland

Op diverse plekken in Wit-Rusland is het zondagavond tot botsingen gekomen tussen de politie en demonstranten. Getuigen beschrijven chaotische taferelen in de hoofdstad Minsk, met schreeuwende demonstranten, toeterende auto’s en loeiende sirenes. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn zeker 120 mensen gearresteerd, zijn tientallen mensen gewond geraakt en is er een dode gevallen.

Rond drie uur werd het weer rustig in hoofdstad Minsk.

Agenten arresteren een man bij protesten in Wit-Rusland.

Volgens getuigen hadden enkele duizenden demonstranten en ongeveer duizend agenten zich verzameld bij een centraal monument. Daar braken botsingen uit en probeerden demonstranten barricades op te werpen.

Aan de oppositie gekoppelde media, waaronder tut.by en Nasha Niva, meldde dat een politiebusje op een menigte demonstranten is ingereden. Op foto's is te zien dat er waterkanonnen zijn gebruikt, ook zijn er berichten over traangas, rubberen kogels en stungranaten. Demonstranten gooiden met stenen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat er gewonden zijn gevallen.

Politie bij protesten in Wit-Rusland na de verkiezingen.

