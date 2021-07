Felle protesten tegen de feodale koning van Swaziland; jongeren eisen democratie

Mswati III regeert het door Zuid-Afrika en Mozambique omsloten Swaziland (sinds 2018 ook bekend als Eswatini) als een feodale alleenheerser – de laatste in zijn soort in Afrika. Inmiddels is Mswati 35 jaar aan de macht. Op zijn achttiende werd hij tot koning gekroond om het nu 1,4 miljoen inwoners tellende vorstendom te leiden.

Zijn vader koning Sobhuza II was de langst regerende vorst ooit, met 82 dienstjaren. Hij werd als baby van vier maanden koning, toen zijn vader in 1899 overleed. Sobhuza had 125 vrouwen, de huidige koning Mswati is met vijftien vrouwen getrouwd en heeft officieel 23 kinderen. Hij houdt er een dure en luxueuze levensstijl op na in het uiterst arme land.

Met enige regelmaat zijn er protesten tegen zijn regeerstijl; in 2018 waren er bijvoorbeeld stakingen tegen lage lonen. Maar niet eerder waren de demonstraties – die vooral op het platteland plaatsvinden – zo hardnekkig en fel als nu. Het begon in mei toen een student in het oog werd geschoten; de veelal jonge demonstranten eisen democratie.

Absolute monarchie

Politieke partijen zijn verboden in Swaziland. Het Huis van Afgevaardigden wordt samengesteld volgens het ‘tinkhundla’-systeem, waarbij in 95 regio’s een regionale afgevaardigde wordt gekozen voor het parlement. Tegelijkertijd benoemt de koning, na raadpleging van de koningin-moeder, de minister-president en bepaalt ook de invulling van de andere topposities in Swaziland. In de praktijk betekent dit dat Swaziland een absolute monarchie is.

Om de onrust de kop in te drukken is een avondklok ingesteld van zes uur ’s avond tot vijf uur in de ochtend. Toch vinden in de nachtelijke uren nog steeds protesten plaats, die door het leger hard worden neergeslagen met tot dusver tientallen doden als gevolg. Autobanden worden in brand gestoken en legervoertuigen met stenen bekogeld. Alle winkels in het land zijn dicht.

De regering heeft het internet geblokkeerd om de communicatie tussen demonstranten onmogelijk te maken. Ook verbiedt interim-premier Themba Masuku – de vorige is onlangs aan corona overleden – parlementariërs om petities van de bevolking aan te nemen waarin om meer democratie wordt gevraagd. Masuku heeft een e-mailadres bekendgemaakt waar alle petities aan kunnen worden gericht, zonder dat er internetverkeer mogelijk is.

Koning Mswati nergens te bekennen

Masuku ontkent dat koning Mswati naar het buitenland is gevlucht, zoals hardnekkige geruchten gaan. De vorst zou nog steeds in zijn paleis zijn, maar laat zich niet in het openbaar zien uit vrees corona op te lopen.

De oppositie heeft om interventie van Zuid-Afrika gevraagd. Afgelopen zondag is een delegatie van de zestien landen uit Zuidelijk Afrika, verenigd in de SADC, gearriveerd in Swaziland voor een ‘fact-finding’-missie.

